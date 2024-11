Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Abimael pede recapeamento de rua da Vila Sofia

Por Francisco Cabral

O vereador Abimael Silva reivindicou à prefeitura o recapeamento de toda a extensão da Rua B, localizada na Vila Sofia. “O asfalto daquela via encontra-se bastante danificado, com desnivelamentos e buracos, fatos estes que acabam prejudicando o tráfego e provocando danos materiais aos veículos, bem como oferecendo riscos de acidentes”, afirmou ele.

Adilson quer alambrado em quadra no Jardim da Liberdade

O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal a instalação de um alambrado na quadra de esportes da Praça Antônio Alves Pires, a Praça Noy, no Jardim da Liberdade. Moradores das imediações reclamam que bolas estão sendo arremessadas sobre as casas, causando vários transtornos e prejuízos aos moradores, como a quebra de telhas.

Alessandra quer CBUQ no estacionamento do Parque JK

A vereadora Alessandra Oliveira requereu ao executivo a pavimentação do estacionamento do Parque Ecológico JK com CBUQ, bem como a reforma de bancos, mesas e lixeiras. “O local é um dos parques mais utilizados em nossa cidade, que ainda teve um aumento exponencial de público ante as novas instalações das quadras de vôlei e futebol soçaite e da pista de skate”, disse ela.

Carlinhos sugere faixa para pedestres em frente a igreja

O vereador Carlinhos Canzi sugeriu à SMT a instalação de uma faixa para pedestres na Rua Vicente Nogueira, em frente à Assembleia de Deus Jardim América, no bairro Dom Abel. “Essa medida é de extrema importância para garantir a segurança dos pedestres, especialmente nos momentos de maior fluxo de pessoas, como antes e após os cultos, celebrações e eventos religiosos”, disse ele.