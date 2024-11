Livro retrata as memórias das populações cerradeiras e destaca a biodiversidade local

Atenção comunidades dos municípios de Catalão e de Ouvidor

A Bela Vista Cultural - editora e produtora paulistana focada em ações de impacto social - apresenta o seu último lançamento de 2024: o projeto ‘Cerrado Imaterial - Berço da Vida’. Com patrocínio da CMOC Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, esta ação dará origem a um livro criado para registrar e divulgar o estilo de vida, as tradições culturais e os hábitos das pessoas que vivem em áreas rurais e pequenas comunidades dos municípios de Catalão e de Ouvidor, no sudeste goiano, com o objetivo de destacar o patrimônio cultural dos habitantes da Zona Rural local.

Continua após a publicidade

Os “cerradeiros” são povos tradicionais que habitam o Cerrado brasileiro - o segundo maior bioma da América do Sul e que abrange cerca de 25% do território nacional. Vivendo em harmonia com o meio ambiente, são guardiões de conhecimentos ancestrais fundamentais para a memória cultural e ecológica regional, assegurando a continuidade de uma parcela importante do patrimônio histórico e imaterial do País.

O lançamento alerta para dilemas que o Brasil enfrenta, não somente na seara ambiental, mas também na manutenção das suas raízes e do estilo eminentemente rural, que vem enfrentando desafios que vão do aumento da senioridade na zona rural ao estilo de vida das novas gerações. “São pessoas com hábitos, histórias, tradições e até mesmo receitas gastronômicas que possuem forte ligação com a terra e seus recursos naturais. O projeto busca registrar o modo de vida dessas populações e divulgar suas histórias.”, explica Renan Cyrillo, diretor executivo da Bela Vista Cultural.

Continua após a publicidade

Com imagens inéditas de André Dib, premiado fotógrafo brasileiro com vasta experiência na área documental de paisagens, fauna, flora e do modo de vida de povos e comunidades tradicionais, o livro tem um tratamento gráfico diferenciado e é composto por imagens e cores inspiradas no Cerrado e no uso de fontes que mesclam o moderno e o tradicional. Impresso em diferentes papeis, com texturas e cores próprias, a obra busca proporcionar uma experiência sensorial que fica mais quente e intimista com o decorrer das páginas, criando uma conexão maior com o árido e a atmosfera dos personagens e da rusticidade local, transmitindo assim uma sensação de intimidade e acolhimento.

Quase toda a totalidade da tiragem será distribuída para as Secretarias de Educação dos dois municípios goianos, junto de uma cartilha pedagógica, com sugestões de atividades em sala de aula baseadas no livro para os diferentes níveis de ensino. Além da versão impressa, que terá uma pequena cota disponível para compra no site da editora, o projeto lançará um audiolivro e apresentações com Libras e audiodescrição, atendendo a diferentes públicos, incluindo pessoas com deficiência visual e auditiva.

Além disso, as escolas públicas locais serão palco de uma série de atividades complementares, incluindo palestras, atividades formativas e outras ações pedagógicas, com o intuito de oferecer recursos e experiências que complementem o trabalho realizado pelos docentes em sala de aula. Ao contar com a participação de profissionais ligados às Secretarias de Educação de Catalão e de Ouvidor em sua elaboração, é esperado que o livro seja incorporado aos currículos locais e utilizado como material de referência pelas comunidades escolares em aulas sobre Cultura, História, Geografia e Meio Ambiente.

“Para a CMOC Brasil, é uma honra apoiar o projeto ‘Cerrado Imaterial - Berço da Vida’ e contribuir para a valorização e preservação do rico patrimônio cultural e ambiental do Cerrado nas regiões de Catalão e Ouvidor. Este livro captura e celebra não apenas as tradições e o conhecimento ancestral dos moradores com raízes profundas no território, mas também a exuberante fauna e flora que compõem esse bioma singular. Em um momento em que o modo de vida rural e as culturas tradicionais enfrentam desafios crescentes, esta obra fortalece nosso compromisso em promover iniciativas que celebrem e preservem a história e a biodiversidade locais. O apoio ao Cerrado Imaterial reafirma a dedicação da CMOC ao desenvolvimento sustentável e à proteção dos nossos bens naturais e culturais.”, destaca Davidson Miranda, Coordenador de Gestão Social e ESG da CMOC Brasil.

Neste ano, a Bela Vista Cultural deu voz a temas urgentes e relevantes, tais como a importância da alimentação saudável para a qualidade de vida; o papel das unidades de conservação da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, que completou 30 anos em 2024; o desenvolvimento de projetos de vida bem planejados; a necessidades de evitarmos acidentes de jovens e crianças por meio de ações de cidadania no trânsito, dentre outros exemplos. Os títulos lançados podem ser acessados pelo site da editora: “Projeto de Vida & Cidadania”; “Saúde, Alimento & Cultura”; “Cultura & Vida no Trânsito”, “Arco da Vida: a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo”, “Caminho das Águas no Brasil” e agora o “Cerrado Imaterial - Berço da Vida”, jogando luzes sobre a importância de preservação desse bioma tão rico em manifestações culturais e biodiversidade.