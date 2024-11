Alívio da dor no tratamento pós-cirúrgico acelera a recuperação de cães

A recuperação de uma cirurgia pode envolver um processo doloroso e desafiador e o controle da dor é um importante fator para evitar complicações e garantir o bem-estar dos cães. Segundo a analista de marketing da Pearson Saúde Animal, Julia Bogik, "A dor não tratada pode causar sérios prejuízos ao animal, incluindo atrasos na recuperação pós-cirúrgica e aumento do risco de evolução para uma condição crônica, prolongando o sofrimento do pet."

Para os tutores, os sinais de dor em cães nem sempre são claros. "Eles não choram ou reclamam da mesma forma que nós", explica Julia. "Então, precisamos observar comportamentos como perda de apetite, movimentos lentos, tremores e até mesmo uma postura encolhida ou dificuldade em urinar e defecar".

Um exemplo comum em clínicas veterinárias é o de cães que passam por castração. Após o procedimento, por exemplo, o animal pode evitar andar e demonstrar comportamentos mais retraídos, o que pode não ser normal dependendo da intensidade. Nesses casos, o protocolo ideal é o controle da dor com medicamentos, sempre indicado por um médico-veterinário.

Existem algumas formas de avaliar a dor do paciente, ferramentas de escala e pontuação foram desenvolvidos para auxiliar a avaliação pelo médico-veterinário, que tem como objetivo trazer o reconhecimento e tratamento bem-sucedidos da dor no contexto da prática clínica cotidiana de pequenos animais. Alguns exemplos incluem o Formulário Curto da Escala de Dor Composta de Glasgow (CMPS-SF) (Holton et al. 2001, Reid et al. 2007) e o sistema de pontuação de dor da Associação Francesa de Anestesia e Analgesia Animal, o 4A-Vet (Rialland et al. 2012), que são recomendados nas diretrizes da WSAVA para reconhecimento, avaliação e tratamento da dor de 2022.

Para aliviar a dor dos cães após cirurgias, a Pearson Saúde Animal oferece o anti-inflamatório não esteroide (AINE): Ducox Pet. Sua fórmula inovadora à base de celecoxibe inibe a COX-2, enzima que está diretamente relacionada aos processos inflamatórios e à sensação de dor, ou seja, reduz significativamente a dor e inflamação em cães no pós-operatório.

Sobre a Pearson

A Pearson Saúde Animal, que pertencente ao Grupo Eurofarma, tem mais de um século de experiência, adota o conceito de saúde única, que reforça a visão de saúde animal e a humana como codependentes. A empresa oferece um rico portfólio que inclui a pioneira Creolina, referência em desinfecção de ambientes e no controle de epidemias de saúde pública. Além do mais, a Pearson expandiu suas atividades para o mercado de animais de companhia em 2022, com a aquisição de licenças do laboratório Labgard, e inaugurou o Laboratório Gama em Itapevi (SP), considerado passo fundamental para se colocar entre as 10 maiores empresas do ramo de saúde animal. Para mais informações, visite o site https://pearsonsaudeanimal.com/.