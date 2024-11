Projeto “Flor do Cerrado” oferece oficinas gratuitas de artesanato, até dezembro

O projeto "Flor do Cerrado", realizado pela Casa de Cultura Telar em parceria com o Ministério da Cultura, está oferecendo oficinas gratuitas, até o final de dezembro, de produção e comercialização de artesanato. São seis oficinas que incluem bordado, crochê, confecção de bonecas de pano, flores desidratadas, macramé, além de técnicas de precificação e comercialização.

O projeto acontece em diversas localidades DO Distrito Federal, incluindo Brazlândia, Taguatinga, Sol Nascente, Recanto das Emas, Águas Claras, e também na Feira da Torre, no Plano Piloto. Rubens Aguilar, um dos responsáveis, afirma que a iniciativa visa valorizar os artesãos locais, promover a aprendizagem e a preservação de técnicas artesanais tradicionais, além de gerar emprego e renda.

Continua após a publicidade

“Com as oficinas, esperamos não apenas ensinar técnicas, mas também inspirar e criar oportunidades de renda para a comunidade, permitindo que esses artesãos divulgam suas artes e compartilhem conhecimentos com as futuras gerações,” declarou.

Continua após a publicidade

Ao final do projeto, os produtos confeccionados pelos alunos serão expostos e comercializados. A expectativa é que as oficinas não apenas capacitem os participantes, mas também fortaleçam a identidade cultural da região, contribuindo para um ambiente criativo e economicamente sustentável.

Os interessados em participar das oficinas podem se inscrever através do WhatsApp: 61 9514-8224 - Rubens Aguilar.

*Confira a programação das aulas:*

Novembro

• 01/11 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

• 04/11 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

• 05/11 - Bordado - Horário: 14h às 17h

• 06/11 - Crochê - Horário: 14h às 17h

• 07/11 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

• 08/11 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

• 09/11 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

• 14/11 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

• 18/11 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

• 19/11 - Bordado - Horário: 14h às 17h

• 20/11 - Crochê - Horário: 14h às 17h

• 21/11 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

• 22/11 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

• 23/11 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

• 25/11 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

• 26/11 - Bordado - Horário: 14h às 17h

• 27/11 - Crochê - Horário: 14h às 17h

• 28/11 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

• 29/11 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

• 30/11 - Feriado

Dezembro

• 02/12 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

• 03/12 - Bordado - Horário: 14h às 17h

• 04/12 - Crochê - Horário: 14h às 17h

• 05/12 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

• 06/12 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

• 07/12 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

• 09/12 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

• 10/12 - Bordado - Horário: 14h às 17h

• 11/12 - Crochê - Horário: 14h às 17h

• 12/12 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

• 13/12 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

• 14/12 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

• 16/12 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

• 17/12 - Bordado - Horário: 14h às 17h

• 18/12 - Crochê - Horário: 14h às 17h

• 19/12 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

• 20/12 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

• 21/12 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

• 25/12 - Feriado

• 28/12 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30