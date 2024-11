Jovens goianos do Programa Aprendiz do Futuro realizam intercâmbio educacional com visitas ao COI, ONU e OIT

Goiânia, novembro de 2024 – Em um intercâmbio internacional inovador, 12 jovens do Programa Aprendiz do Futuro, representando mais de 6.250 participantes do programa e mais de 35 mil aprendizes da Demà Jovem by Renapsi em todo o Brasil, participaram de uma visita institucional à sede da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e à Missão Permanente do Brasil junto à ONU, em Genebra, Suíça. A viagem é uma parceria entre o Governo de Goiás, através do Goiás Social e a Demà Jovem by Renapsi, com o objetivo de proporcionar experiências educacionais e culturais que ampliam as perspectivas dos jovens em temas globais como empregabilidade, inclusão social e sustentabilidade.

Na OIT, a comitiva foi recebida pela especialista em empregabilidade juvenil Susana Puerto, que elogiou a iniciativa e interagiu com os jovens, reforçando a importância de programas voltados à capacitação e inclusão no mercado de trabalho. “A questão da empregabilidade e de condições dignas de trabalho é um tema que mobiliza o mundo todo. Oferecer aos jovens goianos condições de preparação para um mercado cada vez mais competitivo é essencial”, destacou Gracinha Caiado, coordenadora do Goiás Social e primeira-dama do Estado de Goiás, ao apresentar as iniciativas do governo em prol da inclusão social, com destaque para o Aprendiz do Futuro.

Em seguida, os jovens foram recebidos na Missão Permanente do Brasil junto à ONU pela embaixadora Cecília Kiku Ishitani, que reconheceu a importância do projeto e o impacto transformador da experiência. “Vocês são vencedores e representam a juventude brasileira que sonha, se esforça e tem a oportunidade de fazer a diferença. Políticas públicas que incentivam essa determinação são fundamentais”, declarou a embaixadora aos jovens do programa.

Visita ao Comitê Olímpico Internacional (COI): inspirando o futuro com os valores olímpicos

A experiência dos jovens goianos na Suíça incluiu também uma visita à sede do Comitê Olímpico Internacional (COI) em Lausanne. No COI, os estudantes puderam conhecer a estrutura sustentável da sede, que utiliza energia fotovoltaica, reaproveitamento de água da chuva e materiais de fornecedores locais com práticas sustentáveis. Durante a visita ao Museu Olímpico, os jovens aprenderam sobre a história do movimento olímpico e sobre o papel transformador do esporte na construção de valores de colaboração, inclusão e sustentabilidade. A parceria com o COI faz parte da estratégia Olympism365, promovida pela Demà Jovem by Renapsi, que busca promover o esporte como agente de transformação social. “Esses jovens não estão apenas aprendendo sobre o legado olímpico, mas também absorvendo valores essenciais para que se tornem líderes responsáveis e cidadãos globais”, destacou Juan Carlos Moreno, CEO da Demà Jovem by Renapsi. “Ao retornarem, esperamos que compartilhem essa experiência e inspirem outros jovens a sonharem grande e a acreditarem no seu potencial.”

Rota Olímpica: um intercâmbio cultural e educacional

O intercâmbio iniciou-se em Paris, onde os estudantes conheceram pontos turísticos como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e a Basílica de Sacré Cœur. De Paris, seguiram para a Suíça, onde foram recebidos na sede do COI e visitaram a OIT e a ONU em Genebra. Para esses jovens, a maioria de cidades do interior de Goiás, a “Rota Olímpica” representa uma experiência única, incentivando a ampliação de suas visões de mundo e o desenvolvimento de habilidades culturais e educacionais.

Sobre o Programa Aprendiz do Futuro

O Programa Aprendiz do Futuro, realizado pelo Governo de Goiás em parceria com a Demà Jovem by Renapsi, é a maior iniciativa de socioaprendizagem do Brasil. Com foco em capacitar jovens para o mercado de trabalho, o programa oferece salário, benefícios e formação continuada para jovens de 14 e 15 anos em situação de vulnerabilidade. Desde 2021, mais de 12 mil estudantes já foram beneficiados, promovendo a inclusão social por meio da educação e do trabalho.