Investimentos imobiliários: áreas de lazer são fatores decisivos para compra de imóveis

Especialista da Brasal Incorporações explica como academias, playgrounds e áreas comuns fazem diferença para clientes escolherem um imóvel para comprar

A crescente busca por imóveis que ofereçam comodidade e bem-estar tem colocado as áreas de lazer em condomínios como um diferencial no mercado imobiliário. Em meio à rotina agitada do dia a dia, ter acesso a uma estrutura completa e moderna dentro do próprio condomínio não é apenas uma questão de conforto, mas também de praticidade e economia.

Academias, salões de festas e outros espaços recreativos proporcionam aos moradores a conveniência de não precisarem se deslocar para aproveitar momentos de lazer ou praticar atividades físicas, é o que explica a coordenadora de projetos da Brasal Incorporações, filial Uberlândia, Daniela Senju. “Para as famílias com crianças, a segurança de saber que os pequenos podem se divertir nas áreas comuns, sem a necessidade de sair do condomínio, traz tranquilidade. Além disso, essa infraestrutura contribui significativamente para a valorização dos imóveis, tornando-os mais atraentes tanto para compradores quanto para locatários.”

Academias e a nova demanda do mercado imobiliário

A pandemia acelerou a procura por empreendimentos que ofereçam espaços internos para a prática de exercícios físicos. Academias em condomínios e loteamentos fechados se tornaram uma exigência crescente, oferecendo aos moradores a possibilidade de manter uma rotina saudável sem sair de casa. Como ressalta Daniela, o objetivo de ter academias nas áreas em comum é criar um ambiente que alia funcionalidade e estética, com detalhes que otimizam o espaço e proporcionam conforto visual.

“Além de espaços completos, com variedade de equipamentos para prática de musculação e outras atividades físicas, nos empreendimentos da Brasal sempre priorizamos desenvolver um projeto de iluminação que privilegia o conforto visual dos frequentadores. Tudo para que eles sintam que podem fazer tudo dentro de sua própria casa, com conforto e praticidade”, explica Daniela.

Valorização imobiliária e retorno sobre o investimento

Imóveis com áreas de lazer bem equipadas são altamente valorizados no mercado, oferecendo excelente retorno para quem pretende vender ou alugar. Essa valorização direta e as opções de entretenimento e conveniência agradam a diversos perfis de moradores, sendo muitas vezes o fator decisivo na escolha de um imóvel. A infraestrutura completa permite não apenas qualidade de vida, mas também um acréscimo no valor de locação e venda, refletindo diretamente nos ganhos de quem investe nesse tipo de empreendimento.

Um exemplo são os empreendimentos da Brasal Incorporações que combinam áreas de lazer projetadas para diferentes perfis de moradores, incluindo famílias com crianças, idosos e donos de pets. “Os empreendimentos Brasal possuem plantas que atendem à crescente demanda por moradias com amplos ambientes externos, mantendo a segurança e a conveniência de um apartamento. As áreas de lazer de convívio em conjunto foram pensadas para oferecer um ambiente seguro e completo, que atende às necessidades dos nossos clientes”, afirma Daniela.