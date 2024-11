Relatório prevê expansão da rede elétrica para a região oeste de Goiás

Goiânia 8 de novembro de 2024 – A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a pedido da Equatorial Goiás, publicou neste mês de outubro, um relatório que propõe um conjunto de obras que visam garantir um fornecimento elétrico mais eficiente, seguro e de qualidade para Matrinchã, Jussara e Firminópolis, na região oeste do Estado.



Segundo Tarcia Moraes, executiva de planejamento da Equatorial Goiás, o cenário atual apresenta desafios significativos. Assim, o Ministério de Minas e Energia (MME) atendeu um pedido da distribuidora após ser apresentado oficialmente os problemas da região e a necessidade uma solução estrutural, que viabilizasse o atendimento das demandas dos clientes locais. “A partir desta reunião, foi formado o Grupo de Trabalho entre a Equatorial, o MME e a EPE para estudar a melhor alternativa para este cenário e o resultado é este relatório, que visa garantir melhorias para o sistema elétrico com qualidade e segurança para o mercado consumidor dessa região”, detalha.



O estudo prevê um valor total de R$ 747,9 milhões para esta expansão, sendo R$ 447,7 milhões destinados às obras de rede básica de transmissão, enquanto R$ 300,2 milhões serão aplicados na rede de distribuição.



Três frentes principais foram propostas para atender diferentes necessidades do sistema elétrico: solução para a sobrecarga na linha de transmissão Niquelândia-Barro Alto; obras para viabilizar o escoamento da energia gerada por usinas fotovoltaicas e atendimento à demanda reprimida na região da cidade de Jussara. “Todo esse investimento em infraestrutura elétrica, associado ao potencial de crescimento de Goiás, trarão a possibilidade de um grande desenvolvimento social e econômico ao Estado”, reforça Tarcia.



Expansão da rede



A solução propõe a construção de aproximadamente 429 km de Linhas de Transmissão 230 kV, 220 km de Linhas de Distribuição 138 kV, uma nova subestação 230/138 kV de rede básica e três ampliações de subestação 69 kV para 138 kV. Essa obra fundamental e estruturante para o sistema elétrico da região entra no leilão em 2025, e será realizado pelo MME.



Ainda, de acordo com o estudo técnico, essas recomendações promovem o aumento da confiabilidade, capacidade do sistema e a garantia de continuidade do fornecimento de energia elétrica frente ao crescimento da demanda.



Trabalhômetro



“Os nossos compromissos vêm sendo saldados, dia após dia. O tamanho do investimento realizado, em curto espaço de tempo, não se via há anos na distribuidora. A rede que encontramos era degradada, assim, investimos muito no trabalho de reconstrução e gradativamente vamos evoluindo na qualidade do serviço que ofertamos em Goiás”, afirma o presidente da Equatorial Goiás, Lener Jayme.