Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Genilson sugere programa artístico para pessoas com autismo

Por Francisco Cabral

O vereador Genilson Santos sugeriu a implantação do programa Arte e Música no Autismo, com o objetivo de oferecer oficinas que busquem o desenvolvimento socioafetivo e cognitivo. “O principal objetivo é oferecer oficinas permanentes de música e arte, como ferramenta pedagógica para ajudar a promover a socialização e a inclusão de crianças e jovens com autismo, estimulando o seu desenvolvimento socioafetivo e cognitivo, realizadas por profissionais com capacitação e experiência em TEA (transtorno do espectro autista). “O uso da música, teatro, dança, pintura e tantas outras formas de artes, como ferramentas terapêuticas e de inclusão social, proporcionará aos participantes oportunidades de expressão criativa, desenvolvimento de habilidades sociais e melhoria da autoestima, além de ser instrumentos valiosos para desenvolver habilidades psicomotoras; expressão corporal; noção de espaço do ambiente; trabalho emocional e social através de atividades lúdicas; processos de cognição; memória; imaginação; comunicação verbal e corporal; estimular o autoconhecimento; socialização através de atividades coletivas, entre tantas outras habilidades. Acreditamos que por meio da música e da arte também é possível promover a inclusão e o respeito às diferenças, proporcionando a crianças e jovens com autismo um ambiente acolhedor e enriquecedor para o seu desenvolvimento”, afirmou o parlamentar.

Marcos Patrick sugere brigada de incêndios

O vereador Marcos Patrick propôs ao executivo a criação da Brigada Municipal de Combate a Incêndios e Desastres Ambientais. “Estamos vivendo um longo e critico período de estiagem em nosso município, com várias queimadas que estão consumindo grande parte da vegetação, causando sérios prejuízos ao meio ambiente, bem como à saúde da população residente na área urbana de Jataí”, disse ele.

Marina requer abertura em canteiro de rua no Jardim Rio Claro

A vereadora Marina Silveira requereu à administração municipal abertura no canteiro central da Rua Santo Antônio, entre as ruas Palestina e Said Abdalla, no Jardim Rio Claro. Ela relata que um morador daquela via tem em sua área residencial uma garagem para veículos de passeio, vans e micro-ônibus, mas, devido à pista de rolagem ser dupla, com canteiro central implantado, ele tem sua pista reduzida na largura, dificultando as manobras de acesso para entrada e saída de sua garagem.

Vereadores pedem asfalto para acesso a agrovila

Os vereadores Abimael Silva, Adilson Carvalho, Marina Silveira, Vicente Mantelli e Deuzair Parente requereram à administração municipal o asfaltamento da BR-060 até o acesso à Agrovila Rio Paraíso. “O trecho é utilizado pelos produtores rurais para escoar a produção agrícola e leiteira, dentre outros produtos que são produzidos na região”, afirmaram. “Durante o período chuvoso e mesmo na época da seca, essa via tem dificultado bastante o tráfego de veículos, devido à grande quantidade de buracos”.