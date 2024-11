Mercado imobiliário de Goiânia cresce e compradores utilizam o consórcio como alternativa aos juros

Goiânia se destacou como um fenômeno no mercado imobiliário brasileiro em 2023. De acordo com um estudo do instituto FipeZAP, a capital goiana chegou a ocupar a 10ª posição entre as capitais brasileiras com o metro quadrado residencial médio mais elevado, atingindo o valor de R$ 7.643. Em apenas um mês, a valorização superou 14%. Com isso, o consumidor busca alternativas para compra de imóveis na região, como o sistema de consórcios, que permite aquisição sem juros.

Para esta categoria, de janeiro a julho, o setor de consórcios movimentou mais de R$ 93,34 bilhões em vendas, um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). Goiás registrou um crescimento de 26% em vendas de cotas de imóveis no primeiro semestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior. Já em número de contemplações, o crescimento foi de 36%. Nesse período, o estado contou com mais de 448 mil cotas ativas.

Entre outras características únicas, o consórcio de imóveis tem despertado interesse de investidores econômicos cujos objetivos principais são a formação ou a ampliação patrimonial com obtenção, por exemplo, de renda extra. Esta modalidade permite uma poupança programada para compra de alto valor agregado e, assim como o financiamento, é regulamentada pelo Banco Central.

Entre janeiro e agosto, a Embracon, uma das maiores administradoras independentes de consórcios do Brasil e com filiais em Goiânia, Nova Goiânia e Anápolis, registrou crescimento de 20% de vendas em Goiás, sendo que para vendas de imóveis, o crescimento foi de 16%. Também vale mencionar destaque de crescimento para consórcios de automóveis, de 48%.

Três fatores contribuíram para essa alta: o crescimento populacional de 10% entre 2010 e 2022, atingindo 1,4 milhão de habitantes; a crescente demanda por imóveis de maior qualidade impulsionada pela pandemia; e a transferência dos altos custos da construção para os preços finais. No segmento de imóveis de luxo, o investimento proveniente do agronegócio também desempenhou um papel significativo, consolidando Goiânia como um importante centro regional de serviços.

Bárbara Nascimento, diretora regional de vendas da Embracon responsável pelas filiais de Goiás, comenta que a alta foi puxada pela crescente valorização dos imóveis na região e a disseminação de conteúdos sobre os benefícios da modalidade. “Com a valorização constante dos imóveis, os clientes estão cada vez mais atentos às oportunidades oferecidas pelo consórcio, que se mostra uma alternativa eficiente e acessível para aquisição de bens imóveis, além de ser amplamente divulgado como uma solução financeira vantajosa".



O consórcio facilita a aquisição de bens sem a necessidade de entrada, sendo uma alternativa ideal para quem deseja evitar as altas taxas de juros. Além disso, o cliente pode utilizar até 25% de sua carta de crédito para ofertar um lance, sem precisar utilizar recursos próprios e acelerar a contemplação.