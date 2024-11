Vereadores pedem mais atenção do Executivo em várias demandas

Marina solicita asfaltamento de rua do bairro Dom Abel

A vereadora Marina Silveira solicitou ao executivo o asfaltamento da Rua Francisco F. de Carvalho, no bairro Dom Abel. “A falta de pavimentação asfáltica tem impactado diretamente a segurança, o conforto e a acessibilidade de alunos, pais, professores e demais funcionários que frequentam diariamente a Escola Municipal Irmã Scheilla”, informou ela.

Projeto dá o nome de produtor rural a avenida

A Câmara aprovou projeto dos vereadores Abimael Silva, Genilson Santos, Alessandra Oliveira, Adilson Carvalho, Deuzair Parente, Marina Silveira e Vicente Mantelli que dá o nome de Geraldo Belico de Carvalho à antiga Avenida Rio Bonito, que passa pelos bairros Cohacol I, Jardim Paraíso e Residencial Parque Brito. Nascido em Jataí no dia 6 de março de 1917, Geraldo Belico foi criado na Fazenda Onça, região da Pensão Velha. Filho de Manoel Belico de Carvalho e Maria Júlia de Carvalho, casou-se com Luzia Oliveira de Carvalho, com quem teve 16 filhos, 68 netos, 59 bisnetos e seis tataranetos. O homenageado foi um criador de gado que viajava inicialmente a cavalo, depois de automóvel, pela Estrada Velha de Caiapônia, passando sempre pela Avenida Rio Bonito. Atuou fervorosamente com os prefeitos reivindicando melhorias para a região. Fez aquele trajeto milhares de vezes, até a data de seu falecimento, em 1º de janeiro de 2024, com 107 anos.

Abimael quer recapeamento do pátio do 15º BPM

O vereador Abimael Silva solicitou à prefeitura o recapeamento do pátio do 15º Batalhão da Polícia Militar de Goiás, uma área de 40 x 70 metros, totalizando 2.800 metros quadrados. “Isso vai melhorar as condições de tráfego e segurança no pátio do batalhão, garantindo um ambiente mais adequado para as atividades diárias dos policiais militares e para a circulação de veículos oficiais”, disse ele. “O estado atual do pavimento apresenta diversas irregularidades, que podem comprometer a eficiência e a segurança das operações”.

Adilson pede asfaltamento do pátio da Lar da Criança

O vereador Adilson Carvalho requereu ao executivo o asfaltamento do pátio do Lar da Criança Marcondes Dias. “A administração da entidade, que não tem fins lucrativos, se preocupa com o acesso das crianças à instituição, onde se faz necessário o asfaltamento desse pátio de aproximadamente 50x14 metros, o que irá contribuir muito tanto na época de estiagem, devido à poeira, como no período chuvoso, devido ao barro”, ponderou ele.