Vendavais derrubam quase 4.500 postes em Goiás em um ano 

Equatorial Goiás compartilha medidas de segurança para evitar acidentes



Goiânia, 5 de novembro de 2024 – Os temporais acompanhados de ventos fortes trazem sérios danos para a rede elétrica. Entre 2023 e 2024 a Equatorial Goiás registrou a queda de 4.464 postes provocados por vendavais afetando milhares de consumidores e, em alguns casos, elevando o tempo necessário para o restabelecimento da energia.

"A intensidade dos ventos, especialmente durante as tempestades, provoca a queda de inúmeros postes, resultando em interrupções consideráveis no fornecimento de energia", explica o gerente do Centro de Operações Integradas (COI) da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima. A queda de postes não interrompe apenas o fornecimento de energia, mas também afeta a vida útil de muitos equipamentos da rede elétrica.

Complexidade da Reconstrução

Quando um poste cai, ele não apenas interrompe a eletricidade, ele pode também danificar cabos, transformadores e outros componentes essenciais da rede. A reconstrução é um processo complexo, pois exige a substituição completa dos postes e a reinstalação dos equipamentos danificados.

A substituição de postes caídos é um trabalho complexo. "Reconstruir a rede após a queda de postes devido a vendavais envolve várias etapas, desde a remoção dos postes danificados até a instalação de novos e a reconexão segura dos cabos. Cada etapa requer precisão e tempo, o que infelizmente prolonga o período de interrupção do serviço. Em média de tempo para concluir o serviço de troca de poste é de três horas", explica Lima.

Outubro registra cerca de 700 trocas de postes

Apenas no mês de outubro de 2024, a concessionária realizou a substituição de cerca de 700 postes que foram derrubados devido a fortes ventos, o que representa uma média de 23 postes por dia. Esse volume significativo de ocorrências reflete o impacto severo das condições climáticas adversas sobre a infraestrutura elétrica, exigindo uma ação rápida e contínua para garantir a segurança e a continuidade do fornecimento de energia no estado.

"Estamos constantemente avaliando a integridade dos nossos postes e realizando substituições preventivas sempre que necessário. Além disso, nossas equipes de campo estão preparadas para agir rapidamente em emergências, garantindo que a reconstrução da rede ocorra de forma eficiente e segura”, explica Lima.

Dicas de segurança

A Equatorial Goiás reforça orientações em casos de acidentes envolvendo postes da distribuidora:

- Em caso de queda de cabos, procure ficar no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento pelas equipes da empresa;

- Não se deve tocar em cabos que estejam no solo, sobre os veículos ou ficar embaixo de estruturas danificadas;

- Caso o poste tenha caído sobre o veículo, o motorista não deve sair do automóvel até a chegada de socorro;

- No caso de pedestres que estiverem passando pelo local, a companhia alerta para não se aproximarem e chamarem pelo socorro imediatamente;

Canais de atendimento

Em caso de ocorrências com postes da rede elétrica, a Equatorial Goiás deve ser comunicada imediatamente para realizar os desligamentos emergenciais, além da troca da estrutura.

Para comunicar casos, solicitar serviços ou informações, os clientes podem acessar os canais de atendimento oficiais da companhia: Agência Virtual no site www.equatorialenergia.com.br; aplicativo Equatorial Goiás, disponível para Android e iOS; atendente virtual Clara, enviando um “Oi” para o WhatsApp (62) 3243-2020; Call Center 0800 062 0196 ou nas agências distribuídas por todo o estado. Informar o local com ponto de referência.