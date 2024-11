Cantor Agnaldo Rayol morre em SP aos 86 anos

Ele chegou a ser internado, mas não resistiu.

Do G1/São Paulo

O cantor Agnaldo Rayol morreu nesta segunda-feira (04), aos 86 anos, em São Paulo. A morte, segundo a família, foi causada por uma queda em seu apartamento durante a madrugada.

O artista chegou a ser internado, depois da queda, no Hospital HSANP, no bairro de Santana, Zona Norte da capital paulista, mas não resistiu.

Cantor lírico de repertório romântico e popular, Agnaldo Rayol ganhou popularidade nos anos 60. Em mais de 70 anos de carreira, fez sucesso com gravações de músicas em italiano e religiosas. Também atuou em diversas novelas.

O falecimento deo artista foi anunciado em nota pública enviada à imprensa pelos familiares.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol [...]. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada", informou a nota.

"Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve", diz o texto divulgado pela família.

Nascido no Rio de Janeiro em maio de 1938, Agnaldo Coniglio Rayol tinha mais de 70 anos de carreira e construiu a vida artística como cantor lírico de repertório romântico e popular.

Neto de italianos da região da Calábria, Rayol tinha uma voz de barítono inesquecível. O auge da carreira dele foi na década de 1960. Naquela época, ele apresentou programas de televisão próprios, como Agnaldo RayoI Show e Corte RayoI Show, ao lado do lendário Renato Corte Real, na TV Record.

Rayol começou a vida artística no rádio, mas, além dos trabalhos como apresentador de TV, trabalhou como ator na televisão, onde fez novelas, e no cinema, chegando a protagonizar um filme com seu nome: 'Agnaldo, Perigo à Vista', em 1969.

O sucesso nos anos 60 o levou às telenovelas, onde participou de produções como Mãe (1964), O Caminho das Estrelas (1965), A Última Testemunha (1968), na TV Excelsior, e As Pupilas do Senhor Reitor (1970), na TV Record.

Nos anos 80, fez a novela ‘Os Imigrantes (1981)’, na TV Bandeirantes.

Na TV Globo, Rayol brilhou ao cantar canções italianas temas de novelas, como Mia Gioconda, da novela O Rei do Gado (1996) e Tormento d'Amore, abertura da novela Terra Nostra (1999), gravada em Londres (Inglaterra, em dueto com a soprano Charlotte Church.

Em 1999, venceu o "Melhores do Ano" da Tv Globo.

