Genilson quer capacitação de professores sobre autismo

Por Francisco Cabral

O vereador Genilson Santos sugeriu ao executivo a realização de capacitação sobre autismo nas escolas, voltada a todos os profissionais da educação da rede municipal de ensino. “Quando o assunto é aprendizagem, os nossos professores e demais profissionais da educação precisam lidar diariamente com crianças e adolescentes com características bem particulares, e esse desafio pode ser ainda maior, quando se trata de alunos dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA), devido à complexidade do transtorno em diversas vertentes”, disse ele. “Dentre as dificuldades encontradas para a inclusão de crianças com TEA nas escolas, está a falta de conhecimentos técnicos e instrumentos específicos que ofereçam suporte à prática dos profissionais da educação e às escolas. A formação desses profissionais para lidar com crianças e jovens que estão dentro do espectro autista não é mais uma escolha, mas uma necessidade. E sendo assim precisamos capacitar não só professores e profissionais de apoio, como também diretores, coordenadores e demais colaboradores nas escolas e nos Cmeis, para que os mesmos tenham não só uma orientação pedagógica, como também de técnicas de manejo para acolher e incluir essas crianças. Essa capacitação é muito importante, porque o autismo tem suas particularidades, assim como toda deficiência. Cada pessoa com autismo é diferente uma da outra, então é essencial ter profissionais capacitados para saber lidar com essas particularidades, uma vez que também é tudo muito novo e melindroso para os mesmos”.

Continua após a publicidade

Deuzair: posto de saúde terá nome de ex-vereadora

A Câmara aprovou projeto do vereador Deuzair Parente que dá o nome da ex-vereadora Maria José da Silva Lemes à futura Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no setor Fabriny. “Também conhecida como Maria José do Núcleo, em referência ao seu grande trabalho voluntário junto ao Núcleo de Combate ao Câncer, ela foi a vereadora mais votada da história do município, em 2004, quando obteve 5.008 votos, 11% do total”, lembrou ele.

Continua após a publicidade

Durval sugere clube para terceira idade

O vereador Durval Júnior sugeriu a construção do Clube da Terceira Idade. Ele lembra que os idosos ficaram sem local próprio para interação social desde o fechamento do clube 13 de Maio. “Com a criação de um local adequado, os idosos jataienses poderão realizar suas festas, proporcionando-lhes um pouco de lazer e diversão”, afirmou.

Marcos Patrick requer ar-condicionado para Cmei

O vereador Marcos Patrick requereu ao executivo a aquisição e a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas do Cmei José Carlos Souza. “Essa medida contribuirá significativamente para o conforto térmico, promovendo condições ideais para o ensino e o bem-estar dos estudantes e dos professores”, declarou o parlamentar.