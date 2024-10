Vereadores de Jataí querem ginásio, corrimão, câmeras e repelente

“Tendo em vista as temporadas de chuva e altas temperaturas, a época preferida dos incômodos pernilongos, borrachudos...“

Abimael reivindica miniginásio para agrovila

O vereador Abimael Silva reivindicou à prefeitura a construção de um miniginásio na Agrovila Rio Paraíso. “Promover práticas esportivas e de lazer para todos, além de direito do cidadão, é também dever dos governos, mas, infelizmente, são escassos os espaços para tal prática, faltam investimentos e até mesmo boa vontade dos gestores para com essas ações”, relatou.

Adilson reivindica corrimão na escadaria do Cristo

O vereador Adilson Carvalho sugeriu ao executivo a instalação de corrimão nas laterais da escadaria do monumento do Cristo Redentor. Ele lembra que a revindicação é antiga, principalmente por parte dos idosos, que encontram dificuldade para vencer os degraus devido à falta de apoio no caminho.

Alessandra quer mais câmeras de videomonitoramento

A vereadora Alessandra Oliveira requereu a instalação de câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos, visando proteger a integridade física da população e a conservação do patrimônio público. A parlamentar ofereceu ainda, como alternativa de custeio para compra do equipamento, parte das emendas individuais impositivas de sua autoria.

Carlinhos quer repelente gratuito nas escolas públicas

O vereador Carlinhos Canzi requereu à prefeitura o fornecimento gratuito de repelente contra o mosquito Aedes aegypti nas escolas públicas municipais de Jataí. “Tendo em vista as temporadas de chuva e altas temperaturas, a época preferida dos incômodos pernilongos, borrachudos e, até mesmo, dos mosquitos da dengue e do zika vírus, além dos cuidados com água parada e outras medidas para evitar a proliferação dos insetos, o uso dos repelentes é uma das maneiras mais eficazes de se proteger”, declarou o parlamentar.