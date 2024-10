Rede Cidade Digital (RCD) chega a todos os Estados brasileiros

Com a realização do Webinar das Cidades Digitais do Amapá, nesta terça-feira (29), a Rede Cidade Digital chegou a todos os Estados brasileiros com eventos online. O encontro virtual contou com a participação de 100% dos municípios amapaenses e mostrou como Macapá, Oiapoque e Laranjal do Jari estão investindo em governos mais digitais e eficientes. Também participaram o Coordenador-Geral de Estudos e Conectividade do Ministério das Comunicações (MCom), Thyago Braun, e o secretário de Estado da Ciência e Tecnologia do Governo do Amapá, Edivan Barros de Andrade.

O WebinarRCD teve início na pandemia de covid-19, em 2020, fazendo com que a Rede Cidade Digital, iniciativa que até então realizava apenas eventos presenciais em diversos Estados brasileiros, também inovasse na forma de levar informação sobre cidades digitais e inteligentes aos gestores municipais do país. “E mantivemos esse modelo de evento dentro da Rede Cidade Digital para que a gente tenha condições de chegarmos aos mais diferentes Estados brasileiros no intuito de estimular, de informar e de trazemos para o palco virtual gestores, especialistas e cases de municípios importantes para que sejam inspiradores às demais cidades, tanto da região quanto do país”, destacou o diretor da RCD, José Marinho.

Continua após a publicidade

“Não tem como tratar e vermos as administrações daquele modo analógico. Por isso a Rede Cidade Digital tem uma importância muito grande. Este evento do Amapá foi o de número 145, significa passando por administradores que sempre têm trazido suas experiências relacionadas a processos de inovação e modernização”

O WebinarRCD é veiculado às terças-feiras pela TVRCD, o canal oficial da Rede Cidade Digital no YouTube. O programa, que já alcançou mais de 50 mil visualizações das edições e reuniu mais de 2.500 Prefeituras participantes nesses quatro anos de eventos online, vem dando destaque para as Prefeituras mostrarem o seu trabalho de digitalização e desburocratização dos serviços público, tendo a tecnologia como eixo estratégico de desenvolvimento das cidades.

Continua após a publicidade

“Foi um dos bons legados desse período triste da pandemia que vivemos. Acho que a Rede Cidade Digital tem se consolidado como referência nesse espírito de colaboração e intercâmbio nessa temática de inovação em governo. Para nós é sempre muito prazeroso participar. É uma oportunidade relevante de compartilharmos o que o governo federal tem feito e pensado para auxiliar Estados e municípios, sobretudo, nessa jornada de transformação digital e de uso da tecnologia para melhorar a vida do cidadão”, avalia o Coordenador-Geral de Gestão da Rede GOV.BR no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Regis Oliveira.

A TVRCD se tornou o maior acervo sobre o compartilhamento de experiências relacionadas à tecnologia e inovação nas Prefeituras brasileiras. De norte a sul do país, o WebinarRCD traz cidades referências no conceito de cidade digital e inteligente, especialistas, modelos de sucesso implantados em capitais e municípios de médio porte, além da realidade inicial de informatização que muitas cidades de pequeno porte estão passando.

Para o secretário-Geral de Governo de Criciúma (SC), Tiago Ferro Pavan, os eventos da RCD fazem com que as cidades pensem na inovação regionalizada ao fomentar a discussão sobre criatividade e conhecimento alinhadas à tecnologia. “Essa iniciativa de eventos remotos fazem todo sentido com o objetivo que a Rede Cidade Digital tem que é justamente o de democratizar a informação voltada à tecnologia dentro dos pequenos e médios municípios, principalmente.É muito legal ver a iniciativa da Rede Cidade Digital justamente trazendo esse assunto para a pauta, onde a gente consegue dialogar e com certeza a gente sai daqui com alguns insights, algumas ideias bacanas para trabalharmos”.

Para a presidente da Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES) e prefeita de Capela, Silvany Mamlak, a participação no WebinarRCD é importante para esse novo momento pelo qual os serviços públicos precisam ser atualizados. “Agradecemos a oportunidade e por trazer a Sergipe essa troca de experiência. É importante vermos que com esforço, com dedicação, com responsabilidade a gente consegue trazer para Sergipe experiências bem exitosas como essas que foram demonstradas pela secretária Cristina Schwinden (Secretária Municipal de Concessões e Parcerias, Prefeitura Municipal de Palhoça-SC), assim como também o exemplo do Prefeito Marcos Santana (São Cristovão- SE) para poder implementar ainda mais as políticas públicas para a população”, disse a prefeita ao participar do Webinar das Cidades Digitais da Região de Aracaju.