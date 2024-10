Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Por Francisco Cabral

O vereador Genilson Santos requereu ao executivo a implantação do programa “Cuidando de quem cuida”, com o objetivo de oferecer apoio, acolhimento e assistência às mães/cuidadoras de pessoas com deficiência. “Ser mãe é um trabalho árduo e gratificante, mas quando se trata de ser mãe de um indivíduo (criança/jovem) com algum tipo de deficiência, os desafios podem ser ainda maiores”, explicou. “No entanto, é muito importante lembrarmos que cuidar de si mesma, também é essencial para ser capaz de cuidar dos outros. Quando falamos de mães de pessoas com autismo, por exemplo, é preciso levar em consideração que, além dos desafios vivenciados na maternidade comum, essas mulheres precisam lidar com lutas por acesso e permanência em terapias para os filhos, inclusão escolar, inclusão social, socialização, atividades em casa para reforço dos comportamentos e habilidades aprendidos, manejo dos comportamentos inadequados, estar atentas à possíveis fatores desencadeantes de crises e situações de perigo, entre tantas outras funções. O programa seria dirigido pela Secretaria Municipal da Mulher, onde essas mães/cuidadoras terão a oportunidade de ser ouvidas em suas diversas demandas e assim ser direcionadas a diversos programas sociais, apoio psicológico na rede SUS, participação em oficinas e cursos profissionalizantes, atividades esportivas e outros meios de inclusão e acolhimento, dentro dos diversos programas assistenciais e de saúde ofertados”.

Continua após a publicidade

Marcos Patrick reivindica proteção em ponte sobre córrego

O vereador Marcos Patrick reivindicou à administração municipal a instalação de um corrimão ou grade de proteção na ponte sobre córrego na Avenida Sebastião Herculano de Souza, no setor Industrial. “A ponte se encontra sem grade de proteção, oferecendo sérios riscos de acidentes para os pedestres, como já aconteceu, com a queda de um ciclista, causando prejuízo material, emocional e físico na população”, relatou.

Continua após a publicidade

Marina sugere nova praça no Portal do Sol

A vereadora Marina Silveira solicitou à prefeitura a construção de uma praça para descanso e lazer, com arborização, paisagismo, academia ao ar livre e playground em área pública situada entre as ruas PS-1, quadra 016, PS-3 e PS-5, no setor Portal do Sol. “Constatamos que a área sugerida pelos moradores é adequada, com estrutura plana, o que facilita a execução da obra e colabora com a redução de despesas (por exemplo, não haveria necessidade de aterramento da área)”, afirmou ela.

Mantelli quer equipamento do Estado na agricultura familiar

O vereador Vicente Mantelli solicitou ao deputado estadual Alessandro Moreira que busque, junto à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), a cessão de maquinário e implementos agrícolas à agricultura familiar de Jataí. “A intenção é incluir os agricultores familiares jataienses no programa Mecaniza Campo, criado pelo governo de Goiás em 2019, e que visa à melhoria da infraestrutura dos municípios goianos e à recuperação da malha viária, especialmente em estradas vicinais, além de realizar o serviço de manejo de solo para a produção, a recuperação de pastagens degradadas e dar apoio à agricultura familiar em todo o Estado, por meio da cessão de maquinário e implementos agrícolas aos municípios”, explicou.