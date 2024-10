Ciclo de Auditorias Internas de Qualidade é realizado no Hospital Estadual de Jataí

As auditorias internas são fundamentais para alinhar os processos hospitalares às melhores práticas do setor de saúde.

O Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ) iniciou, em outubro de 2024, a implantação do Ciclo de Auditorias Internas de Qualidade em seus setores. Esta ação representa um passo importante em direção à excelência no atendimento e na gestão hospitalar, com a participação ativa das equipes da instituição.

O projeto envolve a diretoria, a gerência de qualidade, o núcleo interno de segurança do paciente, o serviço de controle de infecção, os gestores das áreas e as diretrizes do hospital, evidenciando o compromisso com a melhoria contínua. As auditorias internas são fundamentais para alinhar os processos hospitalares às melhores práticas do setor de saúde.

Continua após a publicidade

"O Hospital Estadual de Jataí se compromete a oferecer um atendimento de qualidade superior. A implantação deste ciclo é uma estratégia fundamental para alcançarmos nossos objetivos", declarou Juliano Rocha, diretor geral da unidade.

O ciclo de auditorias será realizado periodicamente, visando identificar oportunidades de melhoria e promover a conformidade com normas regulatórias. “As auditorias não apenas fortalecem a cultura da qualidade, mas também criarão um ambiente propício para o desenvolvimento profissional dos colaboradores. O aprendizado contínuo e a troca de experiências serão incentivados durante este processo”, afirma Fernanda Ribeiro, gerente de Qualidade.

Continua após a publicidade

O HEJ reafirma seu compromisso com a transparência e a melhoria dos serviços prestados à comunidade. Com a implantação do Ciclo de Auditorias Internas de Qualidade, a instituição busca atender às demandas atuais e antecipar as necessidades futuras da população.

Assessoria de Comunicação do HEJ