Equatorial Goiás registra quase 2.500 objetos lançados contra rede durante tempestades

Distribuidora lembra que fornecimento de energia pode ser impactado



Goiânia, outubro de 2024 – Com o aumento da intensidade das chuvas no estado, a Equatorial Goiás reforça o alerta sobre os riscos e as consequências dos objetos que caem sobre a rede elétrica. Ventos fortes e tempestades podem fazer com que telhas, lonas e até estruturas de fachadas de lojas sejam arrastadas, caindo sobre os cabos de energia e comprometendo a estabilidade da rede de distribuição. Esse tipo de ocorrência, além de interromper o fornecimento de energia, representa um risco significativo para a segurança da população.



Casos e consequências



Quando objetos de grande porte atingem a rede elétrica, a distribuição de energia pode ser comprometida em diversas regiões e não apenas naquele ponto onde o impacto foi registrado. A concessionária mantém equipes de prontidão durante o período de chuvas para atuar em situações emergenciais e realizar a recomposição da rede elétrica, minimizando o impacto para os consumidores. No entanto, dependendo da gravidade dos danos, o tempo para a normalização do serviço pode ser prolongado.



Entre os meses chuvosos de dezembro de 2023 a março de 2024, Goiás registrou 2.497 objetos que caíram sobre a rede elétrica. Os dados emitidos pelo Centro de Operações Integradas da Equatorial Goiás (COI), apontam que as cidades de Goiânia, Ouvidor e Aparecida de Goiânia se destacam com o maior número de ocorrências. Entre os objetos arremessados estão telhas, lonas e pedaços de estruturas de fachadas de lojas. Essas situações elevaram o número de manutenções corretivas e exigiram a mobilização de equipes adicionais para atuar nas áreas mais afetadas, logo após os temporais.



Nas situações em que a rede elétrica é afetada, a concessionária adota protocolos de segurança rigorosos para garantir que os reparos sejam feitos de forma eficiente e segura. Em casos extremos, onde há rompimento de cabos e danos à infraestrutura, a distribuidora realiza a reconstrução de trechos da rede, garantindo que o fornecimento de energia seja restabelecido de maneira segura e definitiva.

Medidas preventivas

Segundo o gerente do COI da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima, a atenção e o cuidado da população são fundamentais para reduzir os riscos durante o período de chuvas. "Muitos acidentes e interrupções no fornecimento de energia poderiam ser evitados se houvesse maior atenção à fixação de objetos em telhados e fachadas, especialmente em áreas próximas à rede elétrica. É importante garantir que tudo esteja bem preso antes das tempestades", afirma Lima.

O gerente recomenda que proprietários de imóveis e empresas verifiquem a fixação de telhas, antenas, placas e outros materiais que possam ser arrastados pelos ventos. Além disso Vinicyus faz uma alerta, em casos onde objetos podem cair sobre a rede elétrica, as pessoas devem evitar se aproximar dos cabos e ligar imediatamente para a concessionária. "Tocar em um cabo energizado ou em qualquer objeto que esteja em contato com a rede elétrica pode ser fatal. O ideal é isolar a área e aguardar o atendimento técnico especializado", alerta Lima.

Dicas de segurança:

A Equatorial Goiás orienta os consumidores sobre algumas medidas de segurança que podem evitar acidentes com a rede elétrica durante tempestades:



Verifique a fixação de telhados, lonas, antenas, fachadas e estruturas externas antes do início das chuvas;

Em caso de ventos fortes, evite ficar próximo a postes e cabos de energia, especialmente em áreas com árvores;

Nunca tente remover objetos presos à rede elétrica, como lonas ou telhas. Acione a concessionária imediatamente;

Se houver um cabo partido no chão, mantenha distância e sinalize o local para evitar acidentes

Os clientes podem registrar ocorrências pelo o Aplicativo Equatorial Goiás, disponível para Android e iOS, utilizar a Agência Virtual no site oficial ou entrar em contato através do Call Center 0800 062 0196 ou do WhatsApp Clara, no número (62) 3243-2020. Esses canais estão disponíveis 24 horas por dia para atender as necessidades dos consumidores durante o período de chuvas.