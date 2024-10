Equatorial Goiás reforça atuação nas regiões de Rio Verde e Jataí após fortes chuvas nos últimos dias

Concessionária ressalta desafios do atendimento das ocorrências diante dos fortes ventos de mais de 100km/h em algumas cidades

As chuvas intensas dos últimos dias nas cidades de Jataí, Rio Verde, Mineiros e Iporá têm causado impactos significativos na rede elétrica da região. As tempestades, acompanhadas de ventos fortes, resultaram em mais de 200 postes danificados somente na região de Rio Verde. Uma das cidades mais impactadas foi Três Ranchos, onde ventos de até 100 km/h foram registrados, conforme o CIMEHGO, danificando cerca de 10 postes da companhia, todos já trocados.

Em Jataí, ventos de até 60 km/h também foram registrados neste mês, provocando quedas de árvores e objetos arremessados na rede elétrica. Um total de 125 postes danificados pelas tempestades já foram substituídos, incluindo 25 em uma única ocorrência na cidade de Aporé. As precipitações acumuladas em outubro já chegam a aproximadamente 145 mm, refletindo 98% da média mensal esperada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Diante dos fortes temporais, as equipes da Equatorial Goiás intensificaram suas operações em campo. Por meio de uma força-tarefa, equipes da companhia atuaram de imediato na reconstrução da rede atingida desde a primeira chuva, que arremessou objetos e galhos de árvore contra a rede.

A concessionária salienta que segue trabalhando ininterruptamente, principalmente nas regiões da zona rural, para recuperar o sistema elétrico 100% o quanto antes e que não medirá esforços para energizar os clientes com urgência.

Ocorrências na Zona Rural

As equipes da companhia seguem em campo, atendendo às ocorrências na zona rural, que tem sido fortemente impactada neste período chuvoso. Os técnicos têm encontrado diversos desafios, como porteiras fechadas, estradas tomadas pela lama, além dos locais em matas fechadas, o que dificulta o acesso e o trabalho das equipes. Mesmo assim, os colaboradores da Equatorial não medem esforços para seguirem trabalhando manhã, tarde e noite no atendimento dessas ocorrências, garantindo a retomada do fornecimento de energia nessas regiões com a máxima urgência.

Rio Verde e Jataí foram as cidades mais atingidas por raios

O sistema de monitoramento de raios da Equatorial Goiás registrou quase quatro milhões de descargas atmosféricas entre os meses de janeiro e setembro deste ano. A companhia lembra o impacto que as tempestades, acompanhadas de descargas atmosféricas provocam sobre a infraestrutura elétrica. Os raios podem causar interrupções no fornecimento de energia, além de danos a equipamentos e risco de acidentes fatais.



O levantamento mostra que nos nove primeiros meses do ano, as cidades com maior incidência de descargas atmosféricas foram Rio Verde (93.972) e Jataí (91.482). Esses números reforçam a necessidade de manter a atenção redobrada durante o período chuvoso, especialmente em regiões com maior atividade elétrica.



Canais de atendimento

