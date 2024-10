Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Carlinhos sugere faixa para pedestres em frente a igreja

O vereador Carlinhos Canzi sugeriu à SMT a instalação de uma faixa para pedestres na Rua Vicente Nogueira, em frente à Assembleia de Deus Jardim América, no bairro Dom Abel. “Essa medida é de extrema importância para garantir a segurança dos pedestres, especialmente nos momentos de maior fluxo de pessoas, como antes e após os cultos, celebrações e eventos religiosos”, disse ele. “A ausência de uma faixa de pedestres tem dificultado a travessia da via, colocando em risco a integridade física dos frequentadores da igreja, além dos moradores da região, incluindo crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida”.

Alessandra: nova praça deve ter placas sobre a causa animal

A vereadora Alessandra Oliveira propôs a instalação de placas informativas e de conscientização sobre a causa animal no espaço playground dos animais na Praça Universitária. “É fundamental aperfeiçoarmos o proveito daquela estrutura com a instalação de placas informativas visando à conscientização a respeito da causa animal e advertir sobre as condutas tipificadas como maus-tratos ou abandono, as penalidades previstas e os locais para denúncias, bem como a importância da castração e de como se realizar esse procedimento de forma gratuita”, afirmou ela.

Deuzair sugere busto do padre Tiago em hospital

O vereador Deuzair Parente sugeriu à prefeitura a colocação de um busto do padre Tiago Menelli no Hospital Padre Tiago na Providência de Deus. “É uma forma de prestar mais uma homenagem por tudo que ele foi e fez pela saúde de nosso município”, afirmou. O padre Tiago Menelli, magno professor e teólogo da Escola Cristã Católica e da Vida desde 1965, ano de sua ordenação sacerdotal na cidade de Jataí, decidiu "renunciar" à família e a sua terra natal, Massachusetts, nos Estados Unidos, para servir a Deus na Diocese de Jataí em várias paróquias. Na cidade residiam muitos hansenianos (na época chamados de leprosos) e tuberculosos, aos quais dedicou grande parte de sua vida. Criou uma clínica na antiga Rua Rio Verde (hoje Avenida Veriano de Oliveira Lima), voltada principalmente para o atendimento das pessoas mais humildes.

Durval pede recapeamento de ruas no setor Cordeiro

O vereador Durval Júnior solicitou à administração municipal o recapeamento de toda a extensão das ruas 107 e 6, situadas no setor Cordeiro. O asfalto das duas vias encontra-se em más condições. “Vale ressaltar que a má qualidade das vias é prejudicial aos moradores enquanto pedestres e condutores de veículos automotores, bem como a todos que por ali trafegam”, declarou o parlamentar.