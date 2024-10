Por Décio Luiz Gazzoni (foto). Ele é pesquisador da Embrapa, membro do Conselho Científico Agro Sustentável, da Academia Brasileira de Ciência Agronômica e editor do livro Plantas que os polinizadores gostam

Está disponível na livraria da Embrapa a publicação “Plantas que os polinizadores gostam”. É um livro que conjuga o esforço de dezenas de profissionais para apresentar informações práticas aos interessados em proteger polinizadores e o serviço ecossistêmico de polinização.

O livro conta com mais de mil páginas fartamente ilustradas, textos sobre a polinização por abelhas - chamada de melitofilia - e indicações de ações para conservação de polinizadores. Apresenta uma lista de mais de 2.000 espécies de abelhas que existem no Brasil, cerca de 200 plantas que os polinizadores gostam, além de uma matriz com 2.500 plantas e as abelhas que as visitam, entre outras informações úteis e cerca de 1.000 fotos de plantas e abelhas.

Serviços ecossistêmicos

A agricultura não existiria, como a conhecemos, sem os serviços ecossistêmicos, que são providos pela natureza e fazem parte do ciclo da vida na Terra. Destarte, os maiores interessados em protegê-los são os agricultores e pecuaristas.

São exemplos desses serviços a purificação da água e do ar, a regulação do clima, a formação dos solos, a ciclagem de nutrientes e a decomposição de produtos exógenos à natureza, como o lixo. Animais, como as abelhas, polinizam as plantas. Essas, por sua vez, sequestram carbono da atmosfera, fixando-o em seu caule ou em suas raízes, ajudando na mitigação das mudanças climáticas.

As raízes das plantas auxiliam na agregação e na aeração do solo e, quando morrem, transformam-se em matéria orgânica que fertiliza o solo e retém água e nutrientes em seu perfil. Bactérias fixam o nitrogênio do ar, transferindo-o para plantas leguminosas, eliminando a adubação nitrogenada.

A biodiversidade é a síntese do intrincado complexo da vida na Terra, com suas múltiplas interações, provendo os serviços ecossistêmicos que tem tudo a ver com a agricultura, razão pela qual nossos produtores têm interesse em protegê-la.

A polinização

A polinização é um serviço ecossistêmico essencial para a reprodução de plantas. Cerca de 80% das plantas que possuem flores necessitam de polinização para completar o seu ciclo. É por meio da polinização que ocorre a reprodução das plantas, redundando em sementes.

Aproximadamente 1.200 espécies de plantas cultivadas, para produção de alimentos, fibras e outros produtos, se beneficiam do serviço de polinização, provido por polinizadores. Sem esse serviço, os agricultores teriam uma produtividade menor, com maiores custos para produzir cada unidade de produto, que teriam menor qualidade. Os consumidores pagariam mais caro pelos produtos agrícolas. E as formações naturais de vegetação nativa teriam diversidade menor e maior dificuldade para manter a densidade populacional de plantas e animais.

Estima-se que o valor financeiro da polinização, em termos globais, ultrapasse US$ 600 bilhões anuais. Em 2015, a professora Tereza Cristina Giannini (USP) analisou 141 cultivos agrícolas do Brasil, concluindo que 85 deles dependiam, em algum grau, de polinizadores, com 25 deles apresentando alta dependência. Foi calculado em 30% a contribuição dos polinizadores para a produção dos cultivos dependentes de polinização.

O livro

O livro “Plantas que os polinizadores gostam” insere-se no marco maior de integração das atividades agropecuárias com propostas de cunho ambiental, conferindo sustentabilidade à agricultura. Suas informações e recomendações permitirão aprimorar a recomposição florística das propriedades, a revegetação de áreas de estradas e rodovias, a urbanização de parques, jardins e plantio de essências nas ruas urbanas ou em hortas, quintais e jardins urbanos ou no entorno das cidades, com a proteção aos polinizadores.

Nele constam indicações para recomposição de áreas de proteção permanente (APPs) e Reserva Legal (RL). Os agricultores podem usar as informações para arborizar áreas não cultivadas, beiradas de estradas e carreadores ou o jardim da casa da fazenda, com a vantagem de propiciarem um local para as abelhas nidificarem, se abrigarem e coletarem recursos, com pólen, néctar e outros.

O Brasil precisa demonstrar ao mundo os fundamentos da sustentabilidade de sua agricultura, como forma de ampliar os horizontes dos mercados que importam nossos produtos agrícolas. A sustentabilidade possui o condão de consolidar os mercados já existentes e criar perspectivas favoráveis para ampliação, atingindo novos mercados. Beneficiar polinizadores é um ícone da sustentabilidade.

Meio urbano

O livro também será útil para urbanistas, prefeituras, governos estaduais e governo federal, na criação ou recomposição de parques, jardins, ruas, avenidas, acostamentos de estradas, criando um ambiente favorável aos polinizadores. Cidadãos também podem se valer das informações para arborizar seus jardins ou quintais e suas áreas de lazer, como chácaras e similares.

Se, nas condições atuais, o Brasil se beneficia, anualmente, com a polinização natural, favorecendo os polinizadores com plantas que ofereçam abrigo e recursos para sua alimentação e reprodução, o benefício pode ser ainda maior, se forem utilizados os ensinamentos contidos no livro. O que pode representar maior margem para os agricultores e menores preços para os consumidores. Também redundará em maior aceitação de produtos brasileiros no exterior. E toda a sociedade será beneficiada com paisagens rurais e urbanas que favorecem a biodiversidade.