Raízen abre Inscrições para diversos estados

A Raízen, uma das maiores empresas de energia renovável e bioenergia do Brasil, está com inscrições abertas para seu novo processo seletivo. O Programa de Estágio Raízen oferece vagas em várias regiões do país, incluindo os estados do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, além de oportunidades na capital e no interior de São Paulo.

Oportunidades para Universitários no Programa de Estágio da Raízen

Voltado para estudantes universitários, o Programa de Estágio da Raízen tem como foco o desenvolvimento de jovens talentos nas áreas de biocombustíveis, energias renováveis e distribuição de combustíveis. Essa é uma chance de trabalhar em um dos setores mais inovadores do país e adquirir experiência em uma empresa de destaque.

Continua após a publicidade

Benefícios e Áreas de Atuação do Programa:

Bolsa-auxílio: R$ 2 mil

Benefícios: recesso remunerado, auxílio-transporte ou fretado, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório, e acesso ao Wellhub

Desenvolvimento Profissional: trilha completa com capacitação técnica, comportamental e treinamento em gestão de projetos

Continua após a publicidade

Quem Pode Se Inscrever no Programa de Estágio da Raízen?

Para participar do processo seletivo do estágio Raízen, é necessário estar matriculado no ensino superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. É essencial ter disponibilidade para uma carga horária de 6 horas diárias.

Como Participar do Processo Seletivo:

Acesse o site da Raízen e realize a inscrição.

Participe das etapas do processo seletivo, incluindo:

Inscrição no site

Jornada Raízen + Match Raízen

Dinâmica de grupo

Entrevista individual

Admissão (prevista para fevereiro ou março do próximo ano)

Sobre a Raízen

A Raízen é um gigante do setor energético no Brasil, resultado de uma parceria entre a Cosan e a Shell desde 2011. Com atuação em toda a cadeia produtiva, desde o cultivo de cana-de-açúcar até a distribuição de combustíveis, a empresa é referência na produção de etanol de segunda geração, usando resíduos de biomassa. A Raízen opera mais de 30 usinas e se destaca como uma das maiores produtoras de etanol de cana-de-açúcar no mundo, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para o crescimento da energia renovável no Brasil.