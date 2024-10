Concurso Sefaz GO abre 200 vagas com salários de R$ 30 mil!

Por Ingrid / Monitor do Mercado/Terra

O estado de Goiás poderá em breve abrir um novo concurso para a Secretaria da Fazenda (Sefaz GO), especificamente para o cargo de Auditor Fiscal. Espera-se a oferta de 200 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, com salários iniciais estimados em cerca de R$ 30 mil brutos. A urgência do preenchimento das vagas surge devido a uma significativa quantidade de cargos atualmente vagos.

No último concurso realizado em 2018, a Sefaz GO disponibilizou 28 vagas para Auditor Fiscal da Receita Estadual, sob a organização da Fundação Carlos Chagas (FCC). Na ocasião, a concorrência foi acirrada, com mais de 14 mil candidatos inscritos. Todos os aprovados no cadastro de reserva foram posteriormente convocados.

No certame de 2018, a seleção consistiu em duas etapas principais: uma prova objetiva e uma avaliação de títulos. A prova objetiva foi divida em duas partes distintas, ambas essenciais para a classificação e eliminação dos candidatos.

O que compreendia a prova objetiva?

A prova objetiva apresentou um total de 120 questões, distribuídas em dois grupos. O Grupo 1 incluía questões de Português, Raciocínio Lógico-Quantitativo, Matemática Financeira, além de disciplinas de Direito e Informática, somando 60 questões com peso 1. O Grupo 2 englobava Contabilidade, Auditoria e Legislação Tributária, com 60 questões de peso 2. A pontuação mínima exigida era de 50% em cada grupo para habilitar o candidato.

Como funcionou a avaliação de títulos?

A avaliação de títulos foi classificatória, não eliminatória, e acrescentou até 4 pontos à nota final do candidato, independentemente do número de títulos apresentados. Esta etapa geralmente valoriza experiências profissionais e qualificações acadêmicas relevantes para o cargo.

O que esperar do próximo concurso Sefaz GO?

A expectativa é que as nomeações dos novos Auditores Fiscais ocorram a partir de 2025, considerando que o edital seja aprovado em breve. Interessados devem ficar atentos às atualizações e possíveis alterações nos critérios e conteúdos do concurso. O aumento no número de vagas reflete a crescente demanda por profissionais capacitados na área tributária do estado.

Para aqueles interessados em se preparar, é aconselhável focar tanto no conteúdo que será exigido na prova objetiva quanto na documentação para a Avaliação de Títulos. Além disso, cursos preparatórios e materiais especializados podem ser de grande auxílio para aumentar as chances de aprovação.

