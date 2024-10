Dessa vez a NASA não vem:

Escrito por Rafaela Fabris / CPG

Num cenário onde encher o tanque do carro virou praticamente um investimento de alto risco, alguns brasileiros resolveram apelar para a criatividade, só que desta vez, uma criatividade que pode custar caro. É a vez da chamada “gasolina caseira”, uma mistura de gasolina convencional com óleo de cozinha usado que, apesar de prometer aliviar o bolso, está alarmando mecânicos e ambientalistas.

Continua após a publicidade



Com o combustível caro no Brasil atingindo novos recordes, alguns motoristas recorrem a soluções inusitadas e, muitas vezes, arriscadas. Redes sociais estão repletas de relatos e “tutoriais” sobre como produzir a gasolina caseira, um combustível alternativo que já deixou de ser apenas piada para muitos motoristas e se transformou em uma prática real. Só que, em meio à tentativa de economizar, especialistas alertam: a economia de hoje pode se transformar em um prejuízo bem maior amanhã.

O uso de gasolina caseira traz sérios problemas. Segundo o engenheiro mecânico Erwin Franieck, a mistura compromete a queima do combustível, afetando a eficiência do motor. Com a queima mais lenta e menos eficiente, o consumo de combustível tende a aumentar, invalidando qualquer vantagem financeira que a prática possa sugerir.

Continua após a publicidade

Além disso, essa mistura pode levar à oxidação de peças vitais do motor, como bicos injetores, pistões e catalisadores, devido à proliferação de bactérias e ao acúmulo de camadas aderentes nos componentes.

E não é só o carro que sofre: o meio ambiente também paga um preço. A gasolina caseira aumenta as emissões de poluentes, prejudicando a qualidade do ar. Franieck compara a prática ao descarte inadequado de lixo, ressaltando o impacto ambiental preocupante de um combustível improvisado e não regulamentado.

Danos potencializados em motores turbo

Se para os motores comuns a gasolina caseira já é arriscada, para os motores turbo ela é praticamente letal. Isso porque os motores turbo exigem um combustível com alta capacidade antidetonante, o que a mistura com óleo de cozinha não fornece. Dessa forma, a gasolina caseira nesses motores acelera os danos, prejudicando ainda mais rapidamente o sistema e podendo levar a consertos de alto custo.

Criatividade que sai caro

A criatividade do brasileiro para driblar os preços abusivos é algo admirável, mas, neste caso, pode acabar custando o dobro. Economizar no abastecimento é um desejo legítimo, mas arriscar o carro e o meio ambiente com a gasolina caseira não é o caminho seguro.

A saída mais sensata é buscar formas comprovadas de economizar combustível, como manutenções regulares e boas práticas de direção, sem comprometer a durabilidade do veículo e sem afetar o meio ambiente.

Enquanto o combustível caro no Brasil continuar sendo uma realidade, cabe aos motoristas decidir entre uma economia que vale a pena e uma que pode ser um verdadeiro tiro no pé.

Fonte: Click Petroleo e Gás