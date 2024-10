Apoio de Bolsonaro ao seu candidato em Aparecida não adiantou muito

Com nova derrota nas urnas, o professor Alcides (PL) disse que não vai mais disputar a chefia do executivo municipal de Aparecida de Goiânia.

Por Guilherme de Andrade / JO

Mesmo tendo o apoio de Bolsonaro, o deputado federal foi derrotado nas urnas da cidade mais uma vezCom o fim do 2° turno das eleições municipais de 2024, e com nova derrota nas urnas, o professor Alcides (PL) disse que não vai mais disputar a chefia do executivo municipal de Aparecida de Goiânia. O docente declarou a decisão em coletiva após os resultados das urnas.

Continua após a publicidade

Leandro Vilela tem maioria esmagadora

Continua após a publicidade

Neste domingo, 27, o candidato do bolsonarismo na segunda maior cidade de Goiás conseguiu 75.676 votos, o que representa 36,4% do eleitorado da cidade. Seu principal rival, Leandro Vilela (MDB), foi eleito para o cargo com 63,6% dos votos válidos (132.230). Neste pleito, o professor representava a coligação ‘A hora é essa Aparecida”, que reuniu PL, Mobiliza, Avante, Agir, PRD, PDT, Novo, Republicanos, DC, PRTB e a Federação PSDB/Cidadania, em Aparecida de Goiânia.

Em sua página oficial do Instagram, Alcides agradeceu a confiança dos eleitores que o escolheram como representante. “Continuem contando comigo como deputado federal, como empresário e como cidadão aparecidense de coração”, escreveu.

No 1° turno, a disputa parecia mais acirrada. A diferença entre Vilela e Alcides foi de quase 5%. Enquanto o professor conseguiu 43,04% dos votos válidos, seu rival e vencedor do pleito alcançou 48,02%. Com histórico de polêmicas envolvendo seu nome, professor Alcides se mostrou ausente dos debates durante a campanha eleitoral de 2024.

Em 2016, o professor Alcides havia concorrido à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Na ocasião, terminou em terceiro lugar, com 18,91% dos votos, representando o total de 38.494 votos. O deputado federal atuou como vereador em Aparecida de 1977 a 1982, pelo então Arena.

Fonte: Jornal Opção