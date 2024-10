Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Durval pede substituição da caixa d’água da Estância

Por Francisco Cabral

O vereador Durval Júnior requereu à prefeitura e à Saneago a substituição da caixa d’água que faz o abastecimento do povoado da Estância. O atual reservatório não comporta o consumo de todos os moradores, disse ele, lembrando que o abastecimento de água na Estância é feito através da retirada de água de um poço artesiano, que depende de energia elétrica para realizar tal tarefa. “Contudo, quando acaba o fornecimento de energia elétrica e diante do consumo da água pelos moradores, o tamanho da caixa d’água é insuficiente e rapidamente os moradores ficam sem água em suas casas”, relatou. “Sendo assim, é extremamente necessário que seja feita a substituição da atual caixa d’água por uma maior, suprindo o abastecimento por mais tempo em caso de falta de energia elétrica”.

Genilson sugere programa de empregos para jovens autistas

O vereador Genilson Santos sugeriu ao executivo a criação do programa Primeiro Emprego Jovem Autista, para capacitar e incluir jovens com autismo no mercado de trabalho. “Ao falarmos de autismo, é comum sempre nos referirmos às crianças, mas é importante lembrar que o autismo é uma condição permanente, que vai acompanhar o indivíduo ao longo da vida”, afirmou ele. “Muitos jovens com autismo atualmente estão fora do mercado de trabalho. Preparar-se para o trabalho pela primeira vez não é uma tarefa fácil para ninguém. Para o jovem ou adulto com autismo, o desafio é ainda maior. É importante ter em mente que o processo para a inserção do jovem com autismo no mercado de trabalho deve ser feito em etapas e ser desenhado para cada caso, levando-se em conta aspectos sociais, cognitivos, identificando seus interesses, talentos e dificuldades, como desenvolver características necessárias para ingressar e, principalmente, permanecer no emprego”.

Marcos Patrick quer novo concurso público municipal

O vereador Marcos Patrick reivindicou à administração municipal a realização de um concurso público para áreas como educação, saúde, infraestrutura, serviços urbanos e outros. “O objetivo é despolitizar o sistema público, oportunizando de forma igual e justa o direito de concorrer a uma vaga de trabalho, através da aprovação em concurso público”, disse ele. “Nota-se a existência de uma quantidade expressiva de vagas que poderão ser preenchidas por profissionais concursados, haja vista que as demandas de atendimento de todas as secretarias aumenta a cada ano. O concurso público é importante para a sociedade e para a administração pública por vários motivos, pois democratiza o acesso a cargos públicos; garante a escolha de profissionais capacitados; promove a igualdade de oportunidades e contribui para a eficiência da administração pública. O concurso público é essencial para garantir a efetividade da administração pública. Além de promover a igualdade de oportunidades, também assegura a escolha de profissionais capacitados para cada cargo. Outro ponto de destaque é a estabilidade oferecida aos aprovados”.

Deuzair quer reforma da praça do Conjunto Rio Claro I

O vereador Deuzair Parente solicitou ao executivo a inclusão do Conjunto Rio Claro I no cronograma do programa Tamo Junto, para a realização de reforma geral na praça daquele bairro. “As praças públicas são espaços que contribuem para a qualidade de vida da população, promovendo convívio social e momentos de lazer às famílias”, disse ele. “Assim sendo, é necessária e viável a reforma geral da praça destinada ao lazer e à prática de exercícios físicos e esporte em um bairro populoso, sendo a única opção para atividades físicas e recreativas”.