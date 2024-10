Cidade de Aporé terá mais eficiência energética

Obra beneficia mais de 4 mil clientes do município, alivia o sistema elétrico e aumenta capacidade para receber ligações novas

Goiânia, outubro de 2024 – A Equatorial concluiu a ampliação da Subestação Aporé, que beneficia mais de 4 mil clientes, alivia o sistema elétrico da cidade e aumenta a capacidade, permitindo a conexão de novas cargas. A distribuidora executa uma série de obras para o fortalecimento do sistema elétrico de Goiás desde sua chegada ao Estado, sempre focada na qualidade e continuidade do serviço.

Continua após a publicidade

A subestação teve sua capacidade aumentada em cerca de 66%, que vai contribuir para manter a confiabilidade no fornecimento de energia e evitar sobrecarga no sistema. Além disso, essa obra permite novas conexões à rede, ou seja, é mais energia para o agro, para a indústria, para o comércio e para todos os cidadãos.

O gerente de obras de Alta Tensão da Equatorial Goiás, Reginaldo Santos, informa que a obra alivia o sistema elétrico da cidade. “A Equatorial Goiás entrega para o município uma subestação mais robusta, que vai proporcionar mais qualidade e mais confiabilidade no fornecimento para atender a toda a população e ao desenvolvimento da região.”

Continua após a publicidade

Reconstrução

Desde sua chegada a Goiás, há um ano, a Equatorial executa uma série de obras para o fortalecimento do sistema elétrico, com foco na qualidade e continuidade do serviço. Todo esse trabalho pode ser acompanhado em tempo real no site do Trabalhômetro: https://trabalhometro-equatorialgo.com.br/.

Ao longo de 2023, a Equatorial Goiás investiu mais de R$ 2 bilhões na rede elétrica do Estado, ampliou e modernizou 161 subestações e entregou quatro novas subestações: Aparecida, Riviera-Parque Atheneu (Goiânia), Anápolis-Universitário e Piratininga (São Miguel do Araguaia). Também foram entregues cinco novas linhas de distribuição de alta tensão e modernizadas outras quatro.