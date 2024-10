Doença que matou milhões entre os séculos 16 e 18 está reaparecendo

Por Alessandro Di Lorenzo, editado por Bruno Capozzi / OD

O escorbuto, causado pela deficiência de vitamina C no organismo, voltou a preocupar as autoridades sanitárias mundiais. A doença matou milhões de marinheiros entre os séculos XVI e XVIII. Agora, ela parece ter ressurgido e está se tornando mais comum em algumas regiões do mundo.

Homem não tinha dinheiro para comer adequadamente

A preocupação é causada pela internação hospitalar de um australiano de 51 anos que apresentou um caso agudo da doença.

O homem teve uma erupção cutânea dolorosa nas pernas que se espalhou pelo corpo enquanto ele passava por uma série de testes para determinar por que seus vasos sanguíneos estavam tão inflamados.

Embora o paciente também tivesse sangue na urina e sinais reveladores de anemia, testes não mostraram evidências de doenças autoimunes ou sanguíneas, ou hemorragia interna.

Foi apenas quando os médicos questionaram sobre a dieta dele que ficou evidente que os sintomas se alinhavam com escorbuto.

Um estudo sobre o caso apontou que o homem enfrenta problemas financeiros e acabou negligenciando sua alimentação, sem o consumo de vegetais ou frutas.

Ele também parou de tomar os suplementos vitamínicos e minerais prescritos após passar por cirurgia por falta de dinheiro, causando uma grave deficiência nutricional.

Os resultados foram descritos em pesquisa publicada na revista BMJ Case Reports.

Aumento da pobreza pode estar causando retorno da doença (Imagem: earth phakphum/Shutterstock)

Casos da doença estão se tornando mais comuns

O paciente acabou se recuperando após receber suplementos diários de vitamina C, vitamina D3, ácido fólico e multivitamínicos. No entanto, os médicos alertam que o escorbuto pode ser fatal se não for tratado.

Como a vitamina C é essencial para a cicatrização de feridas, manutenção do sistema imunológico e regeneração óssea, uma dieta pobre nestes nutrientes por apenas um mês pode desencadear a condição. Os sintomas são erupção cutânea dolorosa, inchaço das pernas, fadiga e aumento de hematomas. A doença ainda pode progredir para uma infecção generalizada e sangramento interno.

Embora tenha matado milhões de marinheiros há muitos séculos, o escorbuto é considerado raro em países desenvolvidos. Entretanto, o número cada vez maior de pessoas sem condições financeiras de ter uma boa alimentação está ajudando no ressurgimento da doença.

Condição é causada pela falta de vitamina C no organismo (Imagem: Tatjana Baibakova/Shutterstock)

Um estudo recente realizado por pesquisadores dos EUA descobriu que os casos de escorbuto pediátrico triplicaram entre 2016 e 2020. Dentro deste recorte, o maior risco de desenvolver a condição estava associado a outros problemas de saúde, incluindo obesidade e transtorno do espectro do autismo, bem como um baixo status socioeconômico.

A boa notícia é que a doença é fácil de combater e os sintomas podem ser aliviados em menos de 24 horas. Mesmo assim é preciso conscientizar a população sobre a importância da ingestão de vitamina C e de outros nutrientes.

Fonte: Olhar Digital