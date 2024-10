Investimentos bilionários, 230 mil empregos, infraestrutura e crescimento surpreendente: 

Gigantesca obra de infraestrutura promete tornar o Brasil líder global na exportação de commodities

Por Thaís Souza / SM

Investimento bilionário, empregos e crescimento explosivo: a nova ferrovia que vai transformar o Brasil! A Ferrovia Ferronorte está prestes a mudar o jogo no agronegócio brasileiro! Com um investimento colossal de R$ 11,2 bilhões e a promessa de gerar mais de 230 mil empregos, essa gigantesca obra de infraestrutura promete revolucionar a logística do país, conectando regiões produtoras e impulsionando a exportação de grãos. Descubra como essa ferrovia está prestes a colocar o Brasil no topo do mercado global!

Investimento bilionário impulsiona exportação brasileira: Ferrovia Ferronorte e seus 230 mil empregos

A expansão da ferrovia Ferronorte promete revolucionar o agronegócio em Mato Grosso. Com um investimento de R$ 11,2 bilhões, o projeto vai gerar 230 mil empregos e transformar a logística do transporte de grãos no Brasil.

Essa ferrovia é um marco na construção de uma infraestrutura robusta para o transporte de soja e milho. Ela ligará Rondonópolis a Cuiabá, com futura expansão até Lucas do Rio Verde. Serão 650 km de trilhos, facilitando o escoamento da produção agrícola e reduzindo os custos de frete. Além disso, essa obra consolidará o Brasil como um dos líderes globais na exportação de commodities.

Ferronorte promete melhorar a logística do agronegócio e garantir que o Brasil mantenha sua posição como potência agrícola mundial

Por que isso é tão relevante? A Ferronorte é vital para melhorar a logística do agronegócio, diminuindo custos e aumentando a eficiência. Isso fortalece a competitividade do Brasil no mercado internacional de commodities. Operada pela Rumo Logística, a ferrovia conectará regiões produtoras ao Porto de Santos, principal saída para exportação de grãos.

Além dos benefícios econômicos, a construção da ferrovia gerará mais de 230 mil empregos diretos e indiretos. Essa integração logística facilitará o transporte de grãos e promoverá o desenvolvimento de outras áreas produtivas. O investimento no projeto já está aprovado e tem como objetivo aumentar a eficiência na exportação dos produtos agrícolas brasileiros.

A obra deve começar em breve, com previsão de operação do trecho Rondonópolis-Cuiabá em 2025. A segunda fase, que se estende até Lucas do Rio Verde, será concluída em 2028. Investimentos na ferrovia é um passo fundamental para consolidar o agronegócio brasileiro e garantir que o país mantenha sua posição como potência agrícola mundial.

Investimento de R$ 11,2 bilhões em obras de infraestrutura é um verdadeiro motor de desenvolvimento econômico para o Brasil

Além de interligar rodovias e ferrovias, a Ferronorte reduz os custos de transporte para os produtores de Mato Grosso. Essa integração é essencial para garantir que os produtos cheguem aos portos de forma mais rápida e eficiente. Como resultado, os custos operacionais diminuem, fortalecendo ainda mais o agronegócio brasileiro.

O investimento de R$ 11,2 bilhões em obras de infraestrutura é um verdadeiro motor de desenvolvimento econômico para o Brasil. Mato Grosso, já considerado o maior produtor de grãos do país, terá sua capacidade produtiva e exportadora amplamente ampliada com a nova ferrovia.

A renovação da concessão da Rumo Logística pela ANTT está em fase final de aprovação, e, assim que assinada, dará início às obras. O governo e a iniciativa privada esperam que esse projeto seja um divisor de águas para a logística e transporte no Brasil, especialmente no agronegócio.

Esse projeto de ferrovia também representa uma oportunidade para o Brasil consolidar sua liderança no mercado global de grãos. Com a redução dos custos de transporte, o país se torna ainda mais competitivo, atraindo novos investimentos para o setor. A Ferronorte desempenha um papel fundamental nessa nova fase de crescimento.

Fonte: Sociedade Militar