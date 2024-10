Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Por Francisco Cabral

Os vereadores Abimael Silva e Marina Silveira sugeriram ao executivo a criação de um centro de apoio à pessoa autista em Jataí. “O objetivo é promover o bem-estar, a inclusão e o desenvolvimento integral de nossa população”, explicaram. “O autismo é uma condição que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social, e cada indivíduo apresenta suas particularidades. Por isso, é essencial que haja um espaço especializado que possa atender às necessidades específicas dessas pessoas e suas famílias. Em primeiro lugar, um centro de apoio oferece suporte psicológico e emocional, fundamental para ajudar as famílias a compreenderem melhor o diagnóstico e a lidarem com os desafios diários. Profissionais capacitados podem fornecer orientação, terapia e estratégias que auxiliem no desenvolvimento das habilidades sociais e na gestão do comportamento. Além disso, o centro pode promover atividades de socialização e inclusão, permitindo que pessoas autistas se relacionem com seus pares em um ambiente seguro e acolhedor. Isso é crucial para reduzir o isolamento social frequentemente enfrentado por esses indivíduos. Atividades lúdicas, oficinas e grupos terapêuticos podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Outro ponto importante é a promoção da conscientização sobre o autismo na comunidade. Um centro dedicado pode realizar campanhas educativas que visem desmistificar preconceitos e promover a aceitação das diferenças, criando um ambiente mais inclusivo para todos. Por fim, a criação desse centro também pode servir como um ponto de referência para pesquisas e formação contínua de profissionais da área da saúde e educação, garantindo que as melhores práticas sejam sempre aplicadas no atendimento às pessoas autistas. Em suma, um centro de apoio para pessoas autistas é essencial para garantir direitos, promover inclusão social e proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas e suas famílias”.

Continua após a publicidade

Adilson pede retoque de faixa para pedestres em frente a Cmei

O vereador Adilson Carvalho solicitou à SMT o retoque da faixa para pedestres em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil Cidália Vilela, no bairro Serra Azul. “A faixa encontra-se praticamente apagada, o que vem causando transtornos nos horários de entrada e saída das crianças e sérios riscos de acidentes e atropelamentos, visto que os condutores não têm respeitado a sinalização”, declarou ele. “Diante disso, se faz necessário o retoque dessa sinalização, garantindo melhores condições de tráfego, além de promover uma maior segurança a condutores e pedestres”.

Continua após a publicidade

Alessandra defende construção de UPA Veterinária

A vereadora Alessandra Oliveira sugeriu ao executivo a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento Veterinário, denominada UPA-Vet. “A intenção é prestar atendimento de urgência e emergência às populações de animais domésticos e errantes, oferecendo todos os equipamentos e procedimentos necessários para o tratamento do animal, incluindo também vacinações, remédios e castração permanente”, informou. “Visa atendimento gratuito aos animais de toda a comunidade, principalmente os de famílias de baixa renda. Além disso, a obra irá diminuir e prevenir a circulação de animais doentes nas ruas do município, evitando que humanos sejam contaminados. O hospital veterinário público poderá contar também com médicos veterinários, patologistas clínicos, zootecnistas, farmacêutico e biólogo, além de um centro cirúrgico”.

Carlinhos pede restauração de ruas do Recanto da Mata

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou à administração municipal o recapeamento das ruas 07, 03, 06, 05, 02 e 01, no Residencial Recanto da Mata. Essas vias apresentam vários problemas, especialmente buracos, o que prejudica o trânsito e pode ocasionar danos materiais e até mesmo acidentes, alguns deles oferecendo risco à vida de motoristas e passageiros.