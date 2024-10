INSCRIÇÕES PARA O FOMENTO AO AUDIOVISUAL SEGUEM ABERTAS

A Secretaria Municipal da Cultura de Jataí reforça a todos os agentes culturais interessados, que as inscrições para o Edital de Fomento à Projetos de Formação em Audiovisual estão abertas e vão até o dia 28 de outubro de 2024. O edital, que faz parte das ações da Lei Paulo Gustavo, destina R$ 200.000,00 para apoiar projetos voltados à formação técnica de produções de curtas, médias e longas-metragens.

Esse é um momento único para fortalecer a qualificação técnica do setor audiovisual em Jataí e contribuir para a diversidade cultural. O edital oferece recursos para capacitar profissionais e fomentar a produção local.

Atenção para a Errata e Ratificação nº 001/2024

Foi publicada no Diário Oficial do município, no dia 18 de outubro de 2024, a Errata e Ratificação nº 001/2024, que corrige e atualiza itens importantes no edital. Entre as correções estão ajustes na documentação na etapa de habilitação e detalhes nos anexos, garantindo maior clareza para os participantes. Todos os proponentes devem revisar essas alterações antes de finalizar sua inscrição.

Quem pode se inscrever?

Podem participar agentes culturais que residem em Jataí há pelo menos dois anos, incluindo pessoas físicas, pessoas jurídicas e grupos e coletivos sem constituição jurídica (sem CNPJ). O edital também assegura cotas étnico-raciais e medidas de acessibilidade, reforçando o compromisso com a inclusão.

Prazo final de inscrição

As inscrições estão abertas até 28 de outubro de 2024 e devem ser realizadas exclusivamente na página oficial da Lei Paulo Gustavo em Jataí pelo site da Secretaria Municipal de Cultura de Jataí (www.jatai.go.gov.br/cultura/lpg). Não deixe para o último momento!

Mais informações

Para acessar a errata, o edital completo e se inscrever, visite o site oficial da Prefeitura ou entre em contato com a Secretaria de Cultura pelos telefones (64) 3632-4037 ou WhatsApp (64) 3632-4140, com o assunto “Informações LPG em Jataí”. Se precisar, agende um horário para tirar dúvidas em nosso site.

Garanta sua participação e contribua para o desenvolvimento do audiovisual em Jataí!

ACESSE O EDITAL

ACESSE OS ANEXOS