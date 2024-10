Espetáculos da ‘‘Anthropos Companhia de Arte’’ chegam a Jataí 

A circulação “Fazendo Rastro” da Anthropos Companhia de Arte tem o financiamento da Lei Federal de

Incentivo à Cultura - Lei Ruanet do Ministério da Cultura com patrocínio do Instituto Sicoob. O projeto

conta com espetáculos teatrais com acessibilidade, bate-papos e oficinas gratuitas.

O espetáculo "Hamlet na Rua", uma releitura contemporânea da tragédia de

Shakespeare, será exibido na próxima quarta-feira (30/10), na Praça Tenente Diomar

Menezes, a partir das 15h30. A peça "Família Pitanga" será apresentada no mesmo dia,

porém às 19h, no estacionamento do campus da Universidade Federal de Jataí (UFJ).

Essa peça mostra o cotidiano de uma família brasileira endividada por falta de

educação financeira.

O projeto também oferecerá quatro oficinas para instituições de ensino público da

cidade, na quarta (30/10). "A arte teatral como ferramenta para a vida", será

ministrada por Andreydsa Luana e "Vozes em movimento" por Kleber Alves, ambas vão

acontecer a partir das 7h, no Colégio Estadual Serafim De Carvalho. "Teatro do

oprimido" com Robson Parente acontecerá às 9h, na UFJ e “Dedo na cena” com Arilton

Rocha será às 10h, no Colégio Estadual Alcântara De Carvalho.

Hamlet na Rua

Um grande tapete vermelho, quatro bancos, quatro atores e quatro malas compõem o

espetáculo. Os atores, num “passe de mágica”, vão contando a história de Hamlet. Um

mesmo objeto vai representando várias coisas, que vão aparecendo e desaparecendo.

Os personagens surgem e somem, chamando então o espectador para um jogo no qual

estimula a imaginação.

Família Pitanga

A peça retrata o cotidiano de uma família brasileira, que não tem conhecimento sobre

finanças. Eles estão sempre no vermelho, por causa dos gastos excessivos no cartão

de crédito. Até que o filho caçula tem uma solução para reverter o quadro. Ele e o

empregado da família encontram uma estratégia para acabar de vez com a gastança

desnecessária.