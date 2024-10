Cantora Maria Eugênia e a contadora de histórias Creuza Arrais circulam pelo estado com a segunda edição do Projeto Prosas Musicais 

O espetáculo retoma a poética de narradores como Bariani Ortêncio, Cora Coralina e Gilberto Mendonça Teles, além de letras e melodias já consagradas na voz de Maria Eugênia.

Essa travessia tem início na próxima semana, no dia 29/10, 3ª feira, às 19h30, em Itaguari/GO, no Auditório Municipal Miguel José Moreira, que fica na Avenida Goiás, no Setor Três Poderes. Com a direção musical de Luiz Chaffin, que também atua como violonista, e acompanhamento de Front Jr., também no violão, Maria Eugênia, a cantora, e Creuza Arrais, a contadora de histórias, dão vida a um universo de contos e cantigas capazes de convidar o público a uma conversa de pé de ouvido, no beiral da janela, uma prosa com cheiro de café coado e som de rádio antigo ligado. A empatia e a memória afetiva são garantidas. A apresentação é gratuita e não é necessária a retirada antecipada de ingressos.

O Projeto Prosas Musicais II tem o patrocínio da Equatorial Energia e é realizado com recursos do Programa Goyazes do Governo do Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Depois da cidade de Itaguari, os artistas seguem para Brazabrantes, onde se apresentam na 4ª feira, 30/10, às 20 horas, no Centro Cultural Iron Junqueira, e para Inhumas, onde se apresentam na 5ª feira, 31/10, às 20h30, na UEG. Depois, em novembro, a turnê continua nos dias 06 e 07, respectivamente em Anicuns e Rubiataba. E em dezembro acontece o encerramento, em Goiânia.

O repertório da noite entrelaça contos de Cora Coralina, Gilberto Mendonça Telles, Lygia Fagundes Telles, Mia Couto, Bariani Ortêncio, Manoel de Barros, Marina Colasanti, com melodias de cantores como Juraildes da Cruz, Fagner e outros.

Segundo a cantora Maria Eugênia, esse é um trabalho que ela tem tido muita satisfação pessoal em fazer, por se tratar de um formato novo e que deu margem à um tipo de criação diferente para a artista, enquanto intérprete. Sobre a experiência, a cantora comenta: “Eu nunca tinha feito um espetáculo de contos e música, intercalando as duas coisas, e criando essa maneirice, como se fosse uma prosa mesmo, uma conversa entre contos e músicas. Nós todos ficamos tão satisfeitos com o resultado da primeira edição e com a repercussão junto ao público, que resolvemos fazer de novo e para mais cidades, porque muita gente não viu, e é tão gostoso, foi tão bem recebido, que a gente acredita que muita gente vai gostar muito de ver. É inédito, vai entreter as pessoas, vai fazer elas passearem por muitas lembranças e emoções… porque tem coisa engraçada, tem coisa triste, tem coisa surpreendente, enfim… e as músicas também causam isso. A gente vai aliviando uma coisa com a outra. É um espetáculo muito goiano. Muito nosso. Todos abraçam e se apropriam desse universo.”, ressalta Maria Eugênia.

Já Creuza Arrais reforça sobre a importância da iniciativa. “Esse é um projeto que vem se desenvolvendo desde 2023, juntando diferentes manifestações artísticas de qualidade indiscutível, como a música da Maria Eugênia e dos compositores que ela interpreta, incluindo grandes músicos goianos. A direção musical do Luiz Chaffin, que é de uma qualidade indiscutível. Os músicos que acompanham a turnê, como o violonista Front Jr, que estará conosco nesta segunda temporada. E tem os textos escolhidos pra essa edição, que eu não posso deixar de citar, que são de grandes autores da nossa terra, mas também da literatura mundial, como Bariani Ortêncio, Cora Coralina, Gilberto Mendonça Teles, Mário Quintana, Lygia Fagundes Telles, Mia Couto. Todo esse conteúdo, reunido em um palco, contado de forma lúdica e acessível para todos, é algo tão prazeroso de se fazer, que não tem como as pessoas não se sentirem pertencentes a esse universo. Quem não conhece, passa a querer conhecer. Isso é que torna tudo ainda mais fascinante.”.

Ficha técnica:

Creuza Arrais - Contadora de estórias

Maria Eugênia - Cantora

Luiz Chaffin - Violão

Front Jr - Violão

Cenografia - Paulinho Pessoa

Adriana Parreira - Produção