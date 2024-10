Constantes variações climáticas estressam as vacas leiteiras, abrindo espaço para o aumento dos casos de mastite

O estresse provocado pelas intensas variações climáticas representa uma temível ameaça para a saúde dos rebanhos, inclusive em relação ao surgimento da mais importante doença da pecuária leiteira, a mastite – inflamação da glândula mamária que afeta diretamente a produção de leite. "Mudanças bruscas de temperatura, ondas de calor ou altos índices de umidade. Todas essas oscilações bruscas compõem o ambiente ideal para o desenvolvimento da mastite e de várias outras enfermidades. Isso ocorre porque tais desarranjos climáticos afetam a imunidade das vacas", explica o médico-veterinário Thales Vechiato, gerente de produtos para grandes animais da Pearson Saúde Animal.

"O estressa térmico compromete o sistema imunológico dos animais, o que abre espaço para o surgimento de infeções, como a mastite", explica o veterinário. Em períodos de calor, as vacas mudam de comportamento, reduzem a ingestão de alimentos e aumentam o consumo de água, afetando diretamente o metabolismo e a capacidade de resposta imune. Com o aumento da umidade, principalmente em regiões chuvosas, as condições nas instalações dos animais pioram, favorecendo a proliferação de microrganismos. "A umidade constante nas instalações é outro ponto de atenção, pois facilita o surgimento de patógenos que infectam o úbere e comprometem a produção de leite". Além disso, as variações rápidas de temperatura, conhecidas como 'estresse térmico de transição', afetam o metabolismo das vacas, prejudicando a produção de leite e aumentando o risco de infecções.

Para reduzir os impactos do estresse climático, Thales Vechiato recomenda a adoção de medidas preventivas, como: melhorar a ventilação das instalações, garantir o acesso constante dos animais a água limpa e fresca e monitorar de perto a saúde do rebanho, utilizando soluções de eficácia comprovada.

Newmast, da Pearson Saúde Animal, é uma solução muito eficaz para mastite aguda ou crônica em vacas em lactação, causada por Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae e Escherichia coli. O produto age duplamente: combate os agentes infecciosos e alivia os sintomas inflamatórios da mastite por meio da ação anti-inflamatória da Neomicina + Espiramicina + flumetasona, promovendo recuperação mais rápida das fêmeas e, portanto, agilizando sua volta à produção de leite.