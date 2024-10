Vereadores querem, lâmpadas, ar condicionado, lixeira e até trator

Genilson reivindica iluminação para campo do Francisco Antônio

O vereador Genilson Santos reivindicou à administração municipal a implantação de iluminação no campo de futebol do bairro Francisco Antônio. “A iluminação trará muitos benefícios para as pessoas que ali forem praticar suas atividades esportivas, tornando o local mais seguro, sem esquecer que o esporte, além de favorecer a saúde das pessoas, também contribui para afastar crianças e adolescentes da violência, do tráfico de drogas e da ociosidade, promovendo o convívio social”, afirmou ele.

Marcos Patrick requer ar-condicionado para Cmei

O vereador Marcos Patrick requereu ao executivo a aquisição e a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas do Cmei José Carlos Souza. “Essa medida contribuirá significativamente para o conforto térmico, promovendo condições ideais para o ensino e o bem-estar dos estudantes e dos professores”, declarou o parlamentar.

Marina quer lixeiras na Praça Universitária

A vereadora Marina Silveira sugeriu à prefeitura a instalação de lixeiras na Praça Universitária, visando promover a conscientização sobre o descarte correto de resíduos. “Em visita às obras de finalização da Praça Universitária, percebemos que mesmo antes de sua liberação oficial a praça está sendo muito frequentada pela sociedade jataiense”, informou ela. “Foi possível constatar de perto o quanto foi assertivo o projeto de se criar uma praça para utilização da comunidade e seus animais de estimação. Porém, foi possível também observar a necessidade da instalação urgente de lixeiras na referida praça, pois as pessoas estão descartando o lixo de forma inadequada, inclusive as fezes de animais que os tutores recolhem de seus pets e não têm a lixeira apropriada para colocar. Este espaço foi projetado para o convívio entre humanos e seus animais de estimação. A presença de lixeiras é essencial para manter a limpeza e a organização do ambiente, promovendo um espaço saudável e agradável para todos os visitantes”.

Mantelli reivindica trator para agricultores familiares

O vereador Vicente Mantelli requereu ao deputado federal Adriano Baldy indicação de emenda parlamentar para aquisição de trator agrícola destinado à agricultura familiar de Jataí. “O objetivo é conseguir um trator de 80 cavalos, pois na repartição da administração pública responsável pelo atendimento aos agricultores familiares a demanda pelos serviços relativos à utilização desse maquinário encontra-se em avançado número, estando a pasta incapacitada de atender a contento por consequência do número reduzido de tratores”, justificou.