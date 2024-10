RCD Cidades aborda soluções da Rede Gov.Br para a transformação digital dos municípios brasileiros nesta quinta-feira (24)

O RCD Cidades desta quinta-feira (24) tira dúvidas ao vivo de gestores públicos sobre como a Rede GOV.BR promove ações práticas para a transformação digital das cidades brasileiras. O convidado do programa de entrevistas da Rede Cidade Digital (RCD), conduzido pelo diretor José Marinho, é o Coordenador-Geral de Gestão da Rede GOV.BR no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Regis Oliveira.

Atualmente, o Brasil possui 156 milhões de usuários de internet, sendo a quinta população mais conectada do mundo. Para acelerar o processo de transformação digital dos municípios, o Governo Federal disponibilizou mais de cinco mil serviços aos cidadãos através da Rede GOV.Br, com destaque para a declaração de imposto de renda e assinatura eletrônica.

“A Rede GOV.Br oferece uma prateleira de soluções inovadoras relacionadas aos serviços públicos digitais. Para isso, temos apoio metodológico, capacitação e apoio para financiamento, tudo visando o amadurecimento digital dos municípios brasileiros”, explicou Regis Oliveira.

O coordenador destacou que a plataforma realiza o diagnóstico de maturidade digital do município, onde o gestor pode visualizar e compreender de modo detalhado os principais desafios que a sua cidade enfrenta para avançar na estratégia de transformação digital. “Após a realização da análise situacional, a ferramenta auxilia na construção de planos de ação e oferece a possibilidade de estruturação de pré-projetos de financiamento que poderão ser submetidos a bancos de fomento”, observa.

Durante o RCD Cidades, os participantes poderão tirar dúvidas ao vivo com o convidado. O programa vai ao ar ao vivo pela TVRCD, no YouTube. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo https://sympla.com.br/rcd.