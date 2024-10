As cantoras goianas Claudia Vieira e Maria Eugênia se apresentam em Urutaí

Com interpretações e vozes únicas, as artistas prometem emocionar com um repertório de grandes sucessos da música goiana, brasileira e internacional, além da companhia de músicos reconhecidos por suas trajetórias de excelência.

Cláudia Vieira e Maria Eugênia, duas das mais consagradas vozes da música em Goiás, iniciaram em outubro um Circuito Musical que passará por 12 municípios do interior do estado, em unidades do Instituto Federal Goiano. Os shows, que começaram em Goiânia, já passaram por Campos Belos e Posse. Agora é a vez de Urutaí, no dia 28/10 (2ª feira), às 10h, no Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí - Auditório Nilo Peçanha (Rodovia Geraldo Silva Nascimento, Km 2,5).

A turnê pelo interior do estado conta com o patrocínio da Equatorial Energia, por meio do Programa Goyazes, viabilizado pela Secretaria de Estado da Cultura - Governo de Goiás. Todas as apresentações são gratuitas.

Sob a direção de Luiz Chaffin, o circuito terá a presença de um conjunto formado por músicos de alto gabarito compondo o acompanhamento das cantoras, como Sérgio Pato na percussão, Marcelo Maia no Baixo, Front Júnior no violão e guitarra, além do próprio Luiz Chaffin, que dirige o espetáculo, mas também se apresenta no violão e guitarra. A turnê tem como objetivo difundir a arte e a música goiana, levando uma produção artística local em diferentes regiões do estado.

O projeto visa não apenas aproximar o público do interior do estado da produção musical local, mas também proporcionar maior visibilidade aos artistas, contribuindo para a ampliação de sua audiência e incentivando a descentralização das ações culturais em Goiás.

O encontro natural entre vozes muito diversas

O repertório do espetáculo relembra grandes clássicos da música popular brasileira e goiana, oferecendo ao público uma experiência musical de alta qualidade e também muito gostosa de ser apreciada, com músicas criadas por compositores de nosso estado, como “Mentira Morena”, de Horton Macedo e Carlos Brandão, “Tempero de Hortelã”, de Dulce Abreu, ou “Parece”, de João Caetano e Otávio Daher.

Além disto, a seleção também relembra grandes clássicos da música nacional, como “Baila Comigo”, de Rita Lee, “A Seta e o Alvo”, de Paulinho Moska, e “A Novidade”, de Gilberto Gil. Até mesmo Roberto Carlos entra nessa mistura gostosa, de músicas que fazem o público cantar junto, independente da idade.

Segundo Maria Eugênia e Claudia Vieira, as intérpretes que dão vida aos arranjos do maestro Chaffin, esse é um show gostoso de cantar e de se ouvir, sendo esse prazer algo nítido durante toda a apresentação. Sobre isso, elas comentam: “Geralmente, cantar em parceria exige uma divisão muito bem definida entre as vozes, mas entre nós (Claudia e Maria Eugênia), acontece algo surpreendente, delicioso. Porque apesar de termos maneiras muito diferentes, estilos diferentes, a gente consegue chegar uma na outra e dividir interpretação de uma maneira muito natural. Confesso que eu pensei que é uma coisa inédita, gostosa de ouvir e de cantar. E esse prazer, eu acho que aparece nesse show.

A formação de público entre estudantes

Sobre as apresentações serem feitas para o público dos Institutos Federais Goianos e suas comunidades, as cantoras ainda explicam:

“E esse show foi tudo muito bem pensado, para um público muito especial, de jovens que estão estudando, fazendo suas carreiras. No IF, que é um lugar tão especial. Eu acho que esse show é bem marcante, tanto para as nossas carreiras, como pode ser até um divisor de águas, até para a história da música em nosso estado. Porque Goiás precisa conhecer mais os próprios artistas, as próprias músicas, valorizar mais sua riqueza cultural. Então eu sinto que esse espetáculo é muito bem-vindo. É muito bem colocado numa época em que há essa necessidade. Além de ser um show com o time perfeito de músicos e técnicos, em que todos vão gostar muito de ver esse espetáculo surpreendente. É para não faltar de jeito nenhum, porque está delicioso.”

As apresentações em cada município reforçam o compromisso do projeto com a democratização do acesso à cultura e a valorização do patrimônio artístico-cultural goiano, proporcionando um encontro entre artistas e comunidade em um formato acessível.

REPERTÓRIO COMPLETO DO SHOW:

Mentira Morena (Horton Macedo/Carlos Brandão)

Baila Comigo (Rita Lee)

Tempero de Hortelã (Dulce Abreu)

Parece (João Caetano/Otávio Daher)

Amor, meu grande amor (Ângela Ro Ro)

Tua Boca (Itamar Assunção)

A Seta e o Alvo (Paulinho Moska)

Baby (Caetano Veloso)

A Novidade (Gilberto Gil)

Vaca Profana (Caetano Veloso)

Mania de Você (Rita Lee)

Lanterna dos Afogados (Herbert Viana)

Esotérico (Gilberto Gil)

Agora Só Falta Você (Rita Lee)

É Preciso Saber Viver (Roberto Carlos)