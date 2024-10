Hospital Estadual de Jataí promove ações para reduzir resíduos e aumentar a sustentabilidade

O Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ), unidade de saúde do Governo de Goiás, está implementando diversas ações para diminuir o agrupamento de resíduos infectantes e comuns, visando a sustentabilidade financeira e ambiental.

Liza Karoline Flores, diretora administrativa, destacou o compromisso do hospital: "Estamos promovendo práticas sustentáveis que garantam a segurança do paciente e do meio ambiente. Cada ação conta e faz toda a diferença".

Entre as medidas, destacam-se treinamentos com as equipes de higienização, além de rondas de conscientização nos setores assistenciais e nas redes sociais da unidade.

"Nossas iniciativas visam a saúde pública e a construção de uma cultura de responsabilidade ambiental. A participação de todos é essencial”, acrescentou Henrique Cabral, coordenador administrativo do HEJ.

Com o objetivo de cuidar da segurança do paciente e preservar o meio ambiente, os colaboradores participaram de capacitações sobre a correta destinação de resíduos, enquanto as rondas de conscientização reforçaram a importância da separação dos materiais.

Supervisor de hotelaria, Pedro Henrique Santos, comentou sobre a importância da união: "A colaboração entre as equipes é fundamental. Juntos, conseguimos implementar essas mudanças e garantir um ambiente mais seguro e sustentável para todos".

A unidade de saúde do Governo de Goiás planeja continuar com essas ações e expandir as atividades de conscientização, envolvendo ainda mais os colaboradores e a comunidade local.

Assessoria de Comunicação do HEJ