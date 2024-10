Bolsonaro afirma que seu preferido para sucedê-lo é o ‘Messias’

"Estaria Marçal sozinho e Bolsonaro deixando o radicalismo de lado e acenando com partidos de Centro Esquerda, o MDB, por exemplo?"

Por Bianca Gomes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou não ter qualquer relação com Pablo Marçal (PRTB), ex-coach que disputou a Prefeitura de São Paulo, e riu ao ser questionado sobre a possibilidade de atender ao pedido do influenciador para fazer uma retratação pública. Quando perguntado sobre seu preferido para sucedê-lo em 2026, caso sua inelegibilidade se mantenha, Bolsonaro respondeu: “É o Messias”, referindo-se a si mesmo.

Em entrevista coletiva após participar de um evento de campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na capital, Bolsonaro não quis comentar o papel que enxerga para Pablo Marçal em 2026 e afirmou não ter qualquer relação com o ex-coach. “Não tenho relação nenhuma com ele. Não estou contra, nem a favor, muito pelo contrário”, disse o ex-presidente, rindo ao ser questionado se atenderia ao pedido de retratação feito pelo influenciador após o resultado do primeiro turno.

Leia matéria completa