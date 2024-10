Câmara realiza segunda temporada de sessões ordinárias de outubro

Por Francisco Cabral

Terá início nesta terça-feira, dia 22, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em outubro. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 23 e 24, no mesmo horário. Todas serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Durval sugere recapeamento de rua do setor Alto das Rosas

O vereador Durval Júnior sugeriu à administração municipal o recapeamento de toda a extensão da Rua Epaminondas, situada no setor Alto das Rosas. Os moradores da região e os usuários daquela via reclamam da condição em que se encontra o asfalto, cheio de buracos e desnivelamentos, o que gera vários transtornos e aumenta a possibilidade de acidentes.

Alessandra quer vigia em centro de educação infantil

A vereadora Alessandra Oliveira reivindicou à prefeitura a contratação de vigia para garantir a guarda do prédio e do patrimônio do Centro de Educação Infantil Bezerra de Menezes e a segurança física dos profissionais que lá trabalham. Em visita ao local, a parlamentar foi informada da necessidade da adoção da medida para que seja melhorada a segurança na sede da instituição, situada na Vila Fátima.

Carlinhos defende piso para cirurgiões-dentistas

O vereador Carlinhos Canzi requereu ao executivo que seja cumprido o piso nacional dos cirurgiões-dentistas, conforme estabelecido na Lei Federal nº 3999/1961. “O município de Jataí tem deixado de observar o cumprimento do piso salarial estabelecido para os cirurgiões-dentistas, conforme disposto em lei federal”, afirmou ele. “Isso prejudica não apenas os profissionais da área, mas também a qualidade e o acesso aos serviços odontológicos oferecidos à população. Diante disso, torna-se imprescindível que sejam adotadas as medidas necessárias para assegurar o respeito a essa legislação e garantir condições adequadas de trabalho aos profissionais envolvidos. Outros municípios já têm atendido o clamor da classe profissional, garantindo o reajuste no piso salarial dos profissionais de odontologia. E, assim, o município de Jataí não poderá ser diferente, pois o piso a estes profissionais, com certeza, valorizará cada vez mais esses trabalhadores, que são indispensáveis para a saúde do município”.

Deuzair: rodovia recebe nome de ambientalista

Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei do vereador Deuzair Parente que dá o nome do ambientalista Reginaldo Antônio Gomes à JTI-104, no trecho entre a rotatória da Rua dos Buritis com a Rua das Paineiras, no setor Sítio de Recreios Alvorada, até a GO-184, com extensão de 5 quilômetros. Reginaldo foi o criador da Chácara Zooflora, área comercial e conservacionista de animais silvestres, localizada na JTI-104. A iniciativa buscava sustentabilidade, principalmente no comércio de matrizes e abate de queixadas, na elaboração e implantação de projetos para novos criadores. Ele também lançou um CD com músicas com raízes ecológicas em parceria com a dupla sertaneja João Carreiro e Zé Humberto, com a finalidade de despertar nos ouvintes conscientização e alguns minutos de reflexão sobre a natureza. A Zooflora surgiu em janeiro de 2001 como um projeto de criação de peixes e capivaras para consumo humano. Esse projeto foi inicialmente estruturado por Reginaldo Antônio Gomes, que adquiriu a chácara de seu sogro e a transformou em um criadouro de animais silvestres. No início do projeto houve parceria com o Ibama, que usava o espaço da chácara para abrigo de animais que eram resgatados de contrabandistas e até mesmo aqueles que eram capturados fora de seu hábitat. Essa parceria e diversas outras aquisições fizeram com que a Zooflora alcançasse um conjunto de 16 espécies, como antas, queixadas, catetos, avestruzes, pacas, tamanduás, tucanos, emus, araras, periquitos, papagaios, dentre outros, somando mais de 400 animais que são visitados diariamente por turistas do Brasil e do mundo. Com o falecimento de Reginaldo, o projeto Zooflora passou para as mãos dinâmicas de seu filho Reginaldo de Carvalho Gomes, que deu prosseguimento ao sonho do pai e hoje mantém o projeto recebendo turistas e criando catetos e queixadas para o abate. Segundo Reginaldo, a Zooflora ainda se encontra em fase de expansão de seu projeto turístico. Segundo ele, a intenção é estruturar a Zooflora para hospedar os seus visitantes oferecendo pouso e comida no local.