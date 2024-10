Seapa e Sebrae firmam acordo para fortalecimento de agroindústrias de pequeno porte

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), assinam, nesta terça-feira (22/10), convênio para fortalecimento de agroindústrias de pequeno porte entre os 246 municípios do Estado de Goiás. O acordo será firmado em evento realizado às 9h no auditório do Sebrae.

O projeto tem como foco a implementação de boas práticas, capacitação técnica e acesso a novas tecnologias, utilizando o Programa Alimento Confiável, liderado pelo SENAI. A parceria proporcionará às agroindústrias selecionadas vários benefícios, como consultoria especializada para melhorar processos produtivos, redução de custos e adequação às normas de segurança alimentar.