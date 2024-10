Projeto de equoterapia de Itaberaí, em Goiás, está entre os selecionados do Programa Evoluir da MRV

Ao final da qualificação, cinco organizações serão escolhidas para receber um aporte financeiro de R$60 mil

O Instituto MRV, lado social da MRV&CO, divulgou os nomes das 50 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que foram selecionadas para participar da segunda edição do Programa Evoluir, iniciativa que visa capacitar as OSCs para se tornarem mais atrativas para investidores. O Programa foi idealizado pelo Instituto MRV e o Hub Social em parceria com o Instituto LCN. Todas as inscrições foram avaliadas por voluntários do Instituto e pelo Comitê do Programa Evoluir, formado por profissionais das empresas idealizadoras e parceiras.

Entre as instituições selecionadas está o Centro De Equoterapia Curralinho, localizado na cidade de Itaberaí, em Goiás. A Associação sem Fins Lucrativos presta atendimento gratuito na prática de equoterapia para pessoas com deficiência, entre elas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos do município de Itaberaí e região, a fim de proporcionar o desenvolvimento biopsicossocial destas pessoas.

A primeira fase, de imersão sobre empreendedorismo social, irá começar dia 30 de outubro, terminando dia 18 de março de 2025. Concluída, até 15 OSCs passarão para a próxima fase, na qual irão realizar o curso “Gestão Transformadora”, entregando um plano de desenvolvimento institucional. Ao final, cinco organizações serão escolhidas para receber um aporte financeiro de R$60 mil.

De acordo com Blenda, gestora do Instituto MRV, a iniciativa segue em linha com a visão do Instituto de transformação social, contribuindo com o futuro social da nossa comunidade. “Acreditamos que fortalecer OSCs é essencial para gerar um impacto social positivo e duradouro no país. Com o Programa Evoluir, estamos comprometidos em potencializar essas organizações para que elas possam se tornar protagonistas na transformação social, atraindo mais investimentos e ampliando suas ações”, destaca.

Foto/Credito: Pertence