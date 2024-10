Cia de Teatro Sala 3 começa por Goiânia circulação nacional do espetáculo “Maurice” 

O palco do Centro Cultural UFG vai receber nesta segunda-feira (21/10) e terça-feira (22/10) o premiado trabalho da Cia de Teatro Sala 3, “Maurice”. As apresentações, com entrada franca, acontecem às 20 horas na segunda-feira e às 20h30 na terça-feira e marcam o início da circulação nacional do espetáculo. Maurice explora temas como homossexualidade, repressão, preconceito, sexualidade e a intolerância às diferenças, estabelecendo um diálogo entre o contexto histórico da sociedade inglesa do início do século XX e a atualidade. O projeto “Dicotomias Contemporâneas”, aprovado no edital de fomento ao teatro 17/2017 do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, leva “Maurice” para cinco regiões do país e será apresentado em capitais como Brasília, São Paulo, Porto Alegre e Recife.

O texto de Maurice, escrito por Andreane Lima e inspirado no romance homônimo de Forster, foi desenvolvido ao longo de dois anos de pesquisa e preparação com o elenco, estreando em 2014 em Goiânia com grande sucesso de público e crítica. Em 2015, o espetáculo foi premiado no Festival Nacional de Teatro de Anápolis, conquistando cinco prêmios, incluindo Melhor Direção, Melhor Ator e Melhor Espetáculo. Ao longo dos anos seguintes, foi selecionado para importantes festivais nacionais, como o FIT Bahia e o Festival Nacional de Teatro de Ponta Grossa, onde continuou a receber elogios pela qualidade artística.

Além da circulação do espetáculo, o projeto Dicotomias Contemporâneas também inclui o seminário de mesmo nome, que visa reunir pesquisadores, artistas e o público para debater e democratizar reflexões sobre o teatro contemporâneo e as dicotomias sociais e culturais. Esses encontros acontecerão nas cidades visitadas pelo espetáculo, com o objetivo de promover discussões sensíveis e pertinentes sobre temas atuais.

Sobre o espetáculo

Com uma linguagem cênica que convida à reflexão sobre questões sociais e culturais que permanecem pertinentes ao longo dos séculos, Maurice aborda o clímax de debates e embates sobre sexualidade, repressão e preconceito, buscando provocar o público a reavaliar posicionamentos e crenças que ainda geram exclusão. “Com Maurice, queríamos ir além de contar uma história; queríamos provocar, sensibilizar e abrir espaços para diálogos necessários. No fundo, o espetáculo trata da humanidade — do que nos une, paradoxalmente, do que ainda nos separa”, comenta o diretor Altair de Sousa.

O espetáculo é um projeto independente da companhia e nasceu de um aprofundamento na obra de Edward Morgan Forster, renomado romancista britânico, conhecido por seu olhar crítico sobre as classes sociais e a hipocrisia na sociedade do início do século XX. Maurice, romance publicado postumamente em 1971, narra uma história de amor homossexual que retoma temas familiares dos primeiros romances de Forster, servindo de base para a adaptação teatral.

“Ao traçar esse paralelo entre culturas e períodos distintos, a peça evidencia como a sexualidade, em suas múltiplas formas, continua a gerar padrões de comportamento excludentes que perpetuam o preconceito e a desinformação, efeitos diretos de reflexões superficiais e unilaterais sobre temas considerados tabus. ”, comenta o diretor Altair de Sousa.

Sobre a Cia de Teatro Sala 3

Com mais de 20 espetáculos em seu repertório, a Cia. de Teatro Sala 3 acredita no teatro como uma poderosa ferramenta de sensibilização e transformação social. A companhia tem construído uma trajetória de pesquisa e inclusão de temas que exploram as dicotomias sociais e culturais, incentivando a reflexão crítica sobre o indivíduo, o outro e o contexto que os rodeia.

“A Cia. de Teatro Sala 3 entende o teatro como uma ferramenta essencial para a reflexão social, cultural e política. Excluir o indivíduo do processo de formação crítica é privá-lo de seu potencial transformador, reflexivo e questionador”, comenta o diretor Altair de Sousa.

Link/Foto: Fotos em alta neste link. Créditos: Layza Vasconcelos