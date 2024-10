Vereadora sugere criação de espaço sensorial

Marina sugere construção de praça sensorial

Por Francisco Cabral

A vereadora Marina Silveira sugeriu à administração municipal a implementação da primeira praça sensorial em Jataí, visando a inclusão e o bem-estar dos moradores. “As praças sensoriais são ambientes projetados para estimular os sentidos e promover a interação, especialmente entre pessoas com deficiência, autistas, crianças e idosos”, explicou ela. “Esses espaços não apenas oferecem atividades lúdicas e educativas, mas também favorecem o desenvolvimento social e emocional dos visitantes. Diversos são os benefícios da praça sensorial: inclusão social: proporcionar um ambiente acessível para todos, permitindo que pessoas com diferentes habilidades possam desfrutar do espaço público; estímulo ao desenvolvimento: as atividades sensoriais ajudam no desenvolvimento cognitivo e motor, sendo benéficas para crianças e pessoas com necessidades especiais; apoio a pessoas autistas: praças sensoriais são especialmente importantes para pessoas autistas, pois oferecem um ambiente seguro onde podem explorar diferentes estímulos sem sobrecarga sensorial. Esses espaços ajudam na regulação emocional e promovem interações sociais mais positivas, contribuindo para o bem-estar geral; saúde mental e bem-estar: a natureza e as interações sociais promovidas em uma praça sensorial podem contribuir significativamente para a redução do estresse e a melhoria da qualidade de vida; fomento à comunidade: um espaço como esse pode se tornar um ponto de encontro para eventos, atividades culturais e educativas, fortalecendo o senso de comunidade. Importante destacar também que se poderá neste espaço projetar diferentes áreas temáticas, como jardins aromáticos, espaços de texturas variadas, áreas de som e água, promovendo uma experiência rica e diversificada”.

Mantelli requer caminhão para agricultura familiar

O vereador Vicente Mantelli requereu ao deputado federal Adriano Baldy indicação de emenda parlamentar para aquisição de caminhão dupla aptidão (prancha/caçamba) destinado à agricultura familiar de Jataí. O envio do veículo seria de extrema valia para os pequenos agricultores, pois o poder público municipal tem dificuldades de atender a alta demanda por esse serviço.

Abimael sugere criação de centro de musicoterapia

O vereador Abimael Silva sugeriu à prefeitura a criação de um centro de musicoterapia em Jataí. “O objetivo é estimular o potencial criativo e a capacidade comunicativa, mobilizando aspectos psicológicos, biológicos e culturais”, explicou. “A musicoterapia auxilia no tratamento de crianças com autismo, ajuda com a diminuição do estresse e da ansiedade”.

Adilson quer asfalto para rua da Vila Brasília

O vereador Adilson Carvalho reivindicou à administração municipal o asfaltamento da Rua 08, entre a Rua Leomar Ferreira de Melo e a Avenida Rio Doce, na Vila Brasília. “A pavimentação daquela rua traria mais fluidez e agilidade no tráfego e consequentemente melhorias a toda a população, que anseia por tal beneficio”, disse ele.