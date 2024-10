Preço de veículos usados registra queda em Goiás em setembro, mostra Índice Webmotors

São Paulo, outubro de 2024 - Novo levantamento realizado pela Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios para o segmento, aponta uma queda de 0,21% no preço médio dos anúncios de veículos usados na plataforma, no estado de Goiás, em setembro, na comparação com agosto de 2024.

“No geral, os números de setembro estão dentro das expectativas para o período. A variação no preço dos automóveis segue o comportamento natural de oferta e demanda do mercado, que historicamente se ajusta de acordo com as dinâmicas de consumo”, afirma Mariana Perez, CPO da Webmotors.

“No caso dos carros usados, essa queda reflete a depreciação normal desses veículos, algo que já era esperado, principalmente em um cenário no qual a renovação da frota e a busca por modelos zero quilômetro exercem um impacto direto. Esses resultados reforçam a estabilidade e maturidade do setor, oferecendo mais clareza para quem está comprando ou vendendo.”

O Índice Webmotors é calculado a partir de dados de 2017 com uma metodologia baseada na mediana da diferença de preço entre um mês e o mês anterior, garantindo, assim, uma análise precisa, robusta e confiável.