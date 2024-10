Combinação de nutrição de qualidade e controle parasitário promove ganhos de produtividade na pecuária nessa época do ano

O último trimestre do ano é o período em que o consumo de carne bovina atinge o mais elevado patamar. É também o momento de chegada das águas, essencial para o aumento da produção de leite. Esses fatores impõem aos pecuaristas o desafio de manter o rebanho ainda mais saudável e produtivo. "Um fator decisivo para garantir a elevada produtividade está na saúde digestiva, influenciada pela suplementação nutricional. Além de impactar o crescimento e a reprodução dos animais, a boa nutrição também é importante para o combate aos implacáveis parasitas, que têm o ambiente perfeito para agir. Esse manejo eficiente contribui para um rebanho mais resistente e eficiente", alerta o médico-veterinário Thales Vechiato, gerente de produtos para grandes animais da Pearson Saúde Animal.

O especialista alerta que "os parasitas comprometem a capacidade de os bovinos absorverem nutrientes, o que afeta diretamente o ganho de peso, a produção de leite e até a fertilidade. Se isso não for controlado, os parasitas provocam perdas econômicas indiscutíveis. Uma suplementação que fortaleça a saúde digestiva dos animais é essencial para diminuir os efeitos da ação dos carrapatos, bernes e verminoses, entre outros".

Vechiato ressalta que o sucesso sanitário depende do fornecimento ao rebanho de uma dieta equilibrada em aminoácidos, vitaminas e minerais. "O equilíbrio nutricional fortalece o sistema imunológico dos bovinos, tornando-os mais resistentes às infestações parasitárias de forma natural, sem que os animais sofram o desgaste da infestação."

Ao assegurar que os bovinos estejam bem nutridos e com a saúde digestiva em equilíbrio, o produtor consegue manter a desejada curva de desenvolvimento e a produção de leite nos níveis esperados, mesmo num período de alto desafio parasitário.

Com atenção à saúde e ao bem-estar animal, a Pearson Saúde Animal oferece Aminofort, suplemento nutricional que comprovadamente melhora o aproveitamento dos nutrientes, favorecendo o crescimento, a fertilidade e a recuperação de bovinos debilitados. A combinação perfeita de suplementação e controle sanitário é oferecida com o uso de Proatac, antiparasitário pour-on extremamente eficaz no combate aos principais ectoparasitas e endoparasitas, como carrapatos, bernes, moscas-do-chifre e vermes.