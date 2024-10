Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Durval pede recapeamento de rua do Jardim Paraíso

O vereador Durval Júnior solicitou à administração municipal o recapeamento de toda a extensão da Rua Sebastião Ferreira de Jesus, situada no Jardim Paraíso. “A pista daquela via encontra-se com diversos buracos e fissuras e o simples remendo não será suficiente para que se cumpra o aumento da vida útil do asfalto e, consequentemente, para cessar de forma definitiva os impasses enfrentados pelos moradores”, disse ele. 202

Deuzair pede alambrado em torno de quadra

O vereador Deuzair Parente requereu à prefeitura a instalação de alambrado nas laterais da quadra esportiva da praça da Vila Paraíso. “A tela atual não está sendo suficiente para evitar que a bola caia na rua e nas casas vizinhas, o que causa o risco de acidentes, à integridade física e à vida das crianças e dos adolescentes e outros danos materiais”, declarou.

Genilson quer campo e brinquedos em praça do Cohacol I

O vereador Genilson Santos requereu ao executivo a implantação de um campo de futebol soçaite e novos brinquedos no parque infantil da praça do bairro Cohacol I. “Moradores do setor nos procuraram para fazer gestão junto ao executivo, a fim de que fossem instalados novos brinquedos no parque infantil e feita a reforma dos que lá existem, além da implantação de um pequeno campo para a prática de futebol soçaite”, explicou. “Incentivar e oferecer locais para que haja confraternização e a prática esportiva é plenamente saudável e necessária para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes”.

Marcos Patrick pede melhorias para Bonsucesso

O vereador Marcos Patrick solicitou à prefeitura a construção de duas quadras com campo sintético e mais quiosques na orla do lago Bonsucesso, visando incentivar a prática do esporte. “Considerando que vários moradores de nossa cidade já fazem uso de diversas atividades proporcionadas pela estrutura do lago, será de grande apreço melhorar a infraestrutura do local, com mais quiosques e a construção de duas quadras de campo sintético”, afirmou ele. “Saliente-se que o esporte e lazer são direitos individuais e coletivamente assegurados e proporciona aos cidadãos a integração social, melhorias na formação pessoal e ainda o fomento de hábitos saudáveis de vida”.