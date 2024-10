Em tentativa de diversificar economia, Venezuela passa a exportar água-vivas

Por Vitor Conceição/IGN

As exportações de petróleo bruto caíram 9% na Venezuela em setembro. Apagões, falhas de equipamentos na empresa estatal de petróleo (PDVSA), sanções dos EUA, eleições sem esclarecimento dos resultados e o subsequente exílio de Edmundo González são fatores que continuam a afetar as exportações de petróleo venezuelanas. No entanto, a Venezuela reagiu diversificando sua economia: vendendo água-viva.

Água-viva tipo bala de canhão

A Venezuela decidiu reorientar sua economia e exportou mais de 156 toneladas de águas-vivas do tipo “bala de canhão” (Stomolophus meleagris) para a Coreia do Sul. Essa iniciativa do Ministério da Pesca e Aquicultura busca promover exportações não petrolíferas na esteira das sanções e tensões geopolíticas.

O mercado internacional de águas-vivas

Em muitas partes da Ásia, as águas-vivas fazem parte da culinária tradicional e medicinal. Na China, no Japão e na Coreia do Sul, em particular, há um setor em crescimento. Embora saibamos que algumas águas-vivas podem ser tóxicas, outras são seguras para o consumo humano, como a água-viva Cannonball ou Rhopilema.

Agora, a Venezuela quer se envolver totalmente nesse setor como exportador, onde países como Argentina, México, Peru, Colômbia, entre outros, vêm consolidando sua produção por meio da exportação há anos. No entanto, a Venezuela tem uma vantagem competitiva devido à abundância natural dessas águas-vivas e as tensões comerciais jogam a favor do país venezuelano, que vai investir todos os seus esforços na aquicultura.

Mas será que essas águas-vivas podem ser letais?

As balas de canhão têm um filamento protetor tóxico em seus tentáculos que pode causar desde erupções cutâneas até a morte. A toxina que ela emana causa problemas respiratórios, como asfixia e anafilaxia. No entanto, ele é adequado para o consumo humano.

Reduzir a dependência de hidrocarbonetos

Essa é a premissa oficial comunicada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, mas o país enfrenta outros desafios. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas sofreu altos e baixos ao longo do ano devido, em parte, à deterioração de sua infraestrutura, à falta de investimentos, às sanções internacionais e à má administração interna da estatal PDVSA.

A situação global

Em meio ao conflito no Oriente Médio, o secretário-geral da OPEP visitou a Venezuela para analisar a situação do mercado mundial de energia. Atualmente, a PDVSA produz cerca de 922.000 barris por dia, bem abaixo dos níveis de anos anteriores, em parte devido às sanções dos EUA, que limitam sua capacidade de comercializar livremente.

