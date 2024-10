Vereador pede maior conforto para acompanhantes no HEJ

Abimael reivindica passarela para rua da Vila Progresso

O vereador Abimael Silva reivindicou à administração municipal a construção de uma passarela na Rua Mineiros, na Vila Progresso. “São inúmeros pedidos realizados por parte dos moradores da região e também pelas pessoas que utilizariam a passarela para se deslocar para outros bairros, pois a mesma seria utilizada tanto por pedestres como por motociclistas”, afirmou ele.

Adilson sugere vistorias em tubulações de esgoto

O vereador Adilson Carvalho sugeriu à empresa BRK Ambiental a realização de vistorias nas canalizações de esgotos dos córregos da cidade. “Esses córregos são fundamentais para que possamos ter uma boa qualidade de vida e precisam ser preservados”, disse ele. “Tal solicitação é feita devido aos transtornos que a população vem enfrentando com esses vazamentos, como mau cheiro e riscos de contaminação, causando vários problemas tanto para os moradores como para o meio ambiente”.

Alessandra requer asfalto para rua do Cohacol 1

A vereadora Alessandra Oliveira requereu ao executivo o asfaltamento da Rua C, no setor Cohacol 1, com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Segundo ela, esta é uma reivindicação dos moradores daquela região. O uso do CBUQ confere maior qualidade e durabilidade à pavimentação asfáltica.

Carlinhos defende maior conforto para acompanhantes no HEJ

O vereador Carlinhos Canzi requereu ao vice-governador Daniel Vilela e ao deputado federal Adriano do Baldy a aquisição de poltronas reclináveis ou cadeiras confortáveis para os acompanhantes de pacientes no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ). “Atualmente, as cadeiras disponíveis para os acompanhantes são extremamente desconfortáveis, o que torna a permanência ao lado dos pacientes, principalmente durante a noite, uma experiência extenuante e desgastante”, relatou. “Tal situação é ainda mais preocupante considerando que muitos acompanhantes são familiares que precisam passar longas horas ao lado de seus entes queridos, proporcionando-lhes apoio emocional e auxílio nas necessidades básicas. Dessa forma, venho solicitar que seja considerada a colocação de poltronas reclináveis ou cadeiras mais confortáveis que permitam aos acompanhantes descansarem adequadamente durante o período de internação dos pacientes. Essa medida certamente trará benefícios tanto para os acompanhantes, que poderão estar em melhores condições físicas e emocionais para cuidar dos pacientes, quanto para os próprios pacientes, que se sentirão mais acolhidos e bem assistidos”.