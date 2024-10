Após 120 anos de crescimento, um bambu japonês floresceu — e isso é um grande problema

Muitas das plantas florescem, dão frutos e repetem esta parte do seu ciclo reprodutivo no ano seguinte. Outras demoram um pouco mais — o bambu, por exemplo. Neste caso, estamos falando especificamente da variante henonis da espécie Phyllostachys nigra.

Esse bambu preto floresce uma vez em sua existência, o que leva 120 anos. Ele é muito difundido no Japão, onde estes ciclos centenários geram “grandes eventos de floração” nos quais numerosas populações de bambu florescem para dar lugar ao seu processo reprodutivo.

Após esses eventos de floração, a população de bambu morre, abrindo caminho primeiro para campos abertos e depois para a nova geração de plantas. Embora a maioria das populações deste bambu floresçam durante estes grandes eventos, existem algumas delas que estão desatualizadas.

Embora a última grande floração tenha ocorrido em 1908 e a próxima seja em 2028, conhecemos populações "descompassadas". Assim, por exemplo, entre 1903 e 1912 temos evidências do florescimento de algumas populações. O último destes “pequenos eventos de floração” ocorreu em 2020.

Sem sementes viáveis

A raridade com que essas plantas florescem tornou seu processo reprodutivo um mistério. No entanto, o evento de 2020 serviu para um grupo da Universidade de Hiroshima estudar detalhadamente o fenômeno. O que observaram foi intrigante e possivelmente uma má notícia para esta planta.

Os pesquisadores descobriram que, embora 80% das plantas da população analisada florescessem, nenhuma delas produzia sementes viáveis. Isso tem feito os pesquisadores pensarem que talvez essa espécie não dependa tanto da reprodução sexuada para seu curioso ciclo de vida.

“O bambu não produz sementes viáveis ​​que possam germinar”, explicou Toshihiro Yamada, membro do grupo de pesquisa responsável pelo estudo, em comunicado à imprensa. “Não houve sinal de regeneração deste bambu depois que ele floresceu após os primeiros três anos”. A equipe estava analisando o crescimento (ou melhor, a falta dele) durante esses três anos. Os detalhes do seu estudo foram publicados recentemente em um artigo na revista PLOS ONE.

As implicações disso são incertas. A extensão do bambu no Japão chega a 170 mil hectares, lembram os pesquisadores. Embora a variante henonis represente apenas uma fração desta área, os especialistas acreditam que o impacto ecológico da próxima floração pode ser importante. A razão está no prolongamento do tempo entre a morte de uma geração e a chegada da outra, período que, como confirmaram, pode estender-se por mais de três anos. Três anos em que numerosas florestas de bambu se transformam em pastagens.

Isto implica uma mudança nas características ecológicas do terreno. Diversas espécies de animais sobrevivem sob a proteção destas florestas, que também ajudam a “consertar” o solo, evitando assim algumas das piores consequências das inundações. “[Podemos] ter que gerir esta mudança drástica após a [próxima] floração”, acrescentou Yamada. O bambu é uma planta que ao longo da história gerou grande valor econômico e cultural no Japão e em outros lugares da Ásia, especialmente na China, onde serve de alimento para uma de suas espécies endêmicas, o urso panda.

Existem muitas espécies de bambu que requerem longos períodos para florescer. Espécies como Phyllostachys bambusoides também podem necessitar de 120 anos para florescer (seu próximo “grande evento” é esperado por volta do ano 2090), enquanto espécies como Bambusa bambos têm períodos de floração mais curtos, cerca de 32 anos. Os desafios ecológicos dos bambus podem, portanto, não ser exclusivos de uma única variante. Serão necessárias gerações e gerações de estudos para compreender melhor as idiossincrasias evolutivas destas plantas únicas.

